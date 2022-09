Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına ilk uyan market Ankara’da bir zincir market oldu

Geçtiğimiz ay içerisinde Cumhurbaşkanı'nın marketlerde ki fiyatlar konusunda yaptığı çağrıya kulak veren market Lider Gross oldu. Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesinde bulunan ve yeni açılan markette temel gıda ve temel yaşam ürünleri başta olmak suretiyle yüzlerce üründe yüzde 10 ile 15 arasında net indirimler uygulandı. Sabah saatlerinde indirimli ürünleri almak için market önünde uzun kuyruklar oluşturan halk, indirimlerden memnun olduğunu belirtti.“27 yıldır market sektöründe çalışıyorum. an itibariyle bulunduğum markette Koordinasyon Müdürüyüm. Lider Gross isimli firmamız yaklaşık 19 yıldır bu alanda hizmet veriyor. Daha öncesinde market tarzında çalışıyorduk. Şu şuandan itibaren büyük market sistemine döndük. Gross mağazacılık sisteminde ilk deneyimimiz olan bu mağazanın açılışını yapıyoruz. Bundan sonra ki süreçlerde devamını getirmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemiş olduğu belli başlı durumlar var. Bizim için burada önemli olan ekonomiye can vermek. Bu nedenden dolayı Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu doğrultuda ilerledik. Fiyatlardaki indirimlerin süresini, kısa süreli olarak değil daha uzun süreli, gayri hasıladan alacağımız stoklar dahilinde uzatabileceğimiz kadar uzatmak istiyoruz. Bu bir iki haftalık bir kampanya olmayacak. Süreklilik sağlamaya çalışacağız. Bu yaptığımız indirimler hem halk için hem bizim açımızdan faydalı olacak. Halkın beklemiş olduğu gerçek indirimler tamamıyla hayata yansımış olacak.”Market içerisinde bulunan temel ve yan ürünlerin tamamında yüzde 15'e varan sabit indirimler yaptıklarını vurgulayan Güçlü, en temel amaçlarının gramajdan ve kaliteden ödün vermeden indirimleri net bir şekilde uygulamak olduğunu belirterek, “Bizim mağazamızda an itibariyle 5 litre ayçiçek yağı 165 liradan 135 liraya düştü. Bilinen bir marka ayçiçek yağın fiyatı ise 182 liradan 169 liraya düştü. Yine bilindik bir un markasının çuval fiyatı da 289 liradan 209 liraya düştü. Birçok temel gıda ve diğer yan ürünlerde yüzde 10 ile 15 arasında net bir indirim yaptık. Elimizden geldiğince sürekli indirim yapmaya gayret edeceğiz. Özellikle temel ürünlerde indirim yaptık. Bir ailenin temel ihtiyaç sahibi toz şeker, çay, yağ, makarna, tuvalet kağıdı, çocuk bezi gibi ürünlerin tamamında büyük indirimler yaptık. Yine bilindik bir markanın reçelleri gramaj ve kaliteden ödün vermeden 58 liradan 32 liraya indirdik. Bizim amacımız, gramajdan ve kaliteden ödün vermeden ürünlerin tamamında satış fiyatlarını baz alarak yüzde 10, yüzde 15 kesintiler uygulamak.Yapılan indirimlerin kısa süreli olmadığını, kalıcı olarak uygulanacağını belirten Naim Güçlü, fiyatların tüm Türkiye'de ses getireceğini vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımızın söylemleri bizim açımızdan çok sağlıklı oldu. Bizde bu sebeple temel ürünlerde, yağ, çay, temizlik ürünleri ve özellikle süt grubunda, kaşar peyniri, yoğurt gibi ürünlerde elimizden geleni yapmaya çalıştık. Abartısız olarak söyleyebilirim ki 2 kilogramlık yoğurdu öyle bir fiyata vereceğiz ki bırakın Ankara'yı tüm Türkiye'de ses getirecek. Fiyatlarımız gayet iyi. Bir kilogramlık kaşar peynirini 69 liraya satıyoruz. Elimizden ne geliyorsa son raddesine kadar indirimlerimizi uyguladık. Biz ürünlerimizi toptan aldığımız için elimizde güçlü oluyor. Elimiz güçlü oldukça indirimlerimizi daha uzun süreli yapabiliriz. İndirimlerimiz açılışa özel değil, kalıcı ve süresiz bir indirim politikamız var” dedi.Market içerisinde alışverişini yapan ve fiyatlardan memnun olduğunu belirten Mesut Karaaslanoğlu, “Fiyatlar diğer yerlere kıyaslandığında daha yeni açıldığı için daha uygun. 2 bin 500 lira civarında alışveriş yapacağım. Biz bu marketin diğer şubesinden hep alışveriş yapıyorduk zaten. Her şey aldı başını gidiyor. Ama burada daha uygun o sebeple buradan alışveriş yapacağım” şeklinde konuştu.Marketin diğer şubesinden yıllardır alışveriş yaptığını vurgulaya Kenan Pınar, ”Bu marketin diğer şubesine yıllardır gidiyorum. Buraya açılınca da geldik, yakınlarda oturuyorum. Fiyatlar uygun. Temel gıda ürünleri gayet uygun. Özellikle et, kıyma ve tavuk ürünleri uygun görünüyor” dedi.Özellikle sebze meyve gibi ürünlerde güzel indirimler olduğunun vurgusunu yapan Mevlüt Çelik, ”Fiyatlar gayet uygun. Açılışı duyduk geldik. Patates, soğan ve diğer sebzeler diğer yerlere göre yüzde 50 daha uygun. Yağların 4 litresi 100 liraya düşmüş. Diğer marketlere göre fiyatlar daha uygun. Eğer devamı gelirse, kısa süreli olmazsa eskisine göre daha faydalı olur bizim için” diyerek konuşmasını belirtti. Fiyatlar böyle devam ederse sürekli buradan alışveriş yapacağını belirten Mehmet Dursun, “Fiyatlar gayet uygun. Diğer marketlere göre daha fiyatlar daha uygun fiyatlı. Fiyatlar böyle devam ederse sürekli alışveriş yaparım. Ben indirim olduğu için Mamak Bostancık'tan geldim buraya. Gayet memnunuz, birçok ürün aldık” şeklinde konuştu.