GÜNDEM
12 Kasım 2021 - 20:56
Güncelleme: 12 Kasım 2021 - 21:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çeken İsrailli çift tutuklandı

Çamlıca Kulesi'ne çıkan İsrailli bir çift ve yanlarında bulunan bir kadın, Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'da bulunan villasının fotoğraflarını çekmesi üzerine gözaltına alınarak nöbetçi hakimlikçe ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçundan tutuklandı.

GÜNDEM
12 Kasım 2021 - 20:56
Güncelleme: 12 Kasım 2021 - 21:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çeken İsrailli çift tutuklandı
 İstanbul’daki Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin fotoğraflarını çeken 3 İsrail vatandaşı  ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçundan tutuklandı. Olay İstanbul Çamlıca’da gerçekleşirken edinilen bilgilere göre Üsküdar’daki Çamlıca Kulesi’nin restoran bölümüne gelen İsrailli N.O. ve M.O. adlı evli bir çift ile bir kadın, kule pencerelerinden çevrenin fotoğraf ve videolarını çekti.


EVİN RESMİNİ ÇEKİP BİRBİRLERİNE GÖSTERDİLER

Çekimler sırasında aralarında konuşan 3 şüphelinin kayıt yaptıkları sırada Erdoğan’ın evini çekerek birbirlerine gösterdikleri öne sürüldü. Çalışanın dikkati sayesinde fark edilen şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi

ASKERİ CASUSLUKTAN TUTUKLANDILAR
Adliyede savcılık karşısına çıkarılan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardında ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürerken  geçtiğimiz günlerde MİT, 15 Mossad ajanını gözaltına alınmıştı. 
 
# İstanbul Çamlıca# Cumhurbaşkanı
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