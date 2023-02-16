GÜNDEM
16 Şubat 2023 - 15:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliye'de diplomasi trafiği!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün gerçekleştireceği toplantılarla ilgili bir açıklama yapıldı. Türkiye ziyareti gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ağırlayacak olan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli'de bugün bir araya gelecekler.

GÜNDEM
16 Şubat 2023 - 15:06
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliye'de diplomasi trafiği!
TAKİP ETTAKİP ET


Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yoğun bir günde geçirecek. Ankara'da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i ağırlayacak olan Erdoğan, ardından Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile bir görüşme yapacak. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile de bir toplantı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliye'de diplomasi trafiği!

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE DİPLOMASİ TRAFİĞİ



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakla dayanışma ve başsağlığı dilemek için Türkiye'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün saat 13.30'da Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda karşıladı ve kendisiyle bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliye'de diplomasi trafiği!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra saat 14.30'da MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhur İttifakı ortağı ile gündemi tartışacak olan Erdoğan, ortağı ile Yaraların bir an önce sarılması ve kentin eski haline döndürülmesi için 10 eyalette yapılan planlar da değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı bittikten hemen sonra yine Killiye'de saat 15.30'da Pakistan Başbakanı Shahbaz Sharif'i karşılayacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ