Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kürt vatandaşlara hitabında hak ve özgürlük vurgusu!







"KAZANIMLARIMIZDAN GERİYE GİDİŞE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"











"HER KİM TEŞEBBÜS EDERSE KARŞISINDA BENİ BULACAK"

"KÜRT KARDEŞLERİMİZİN DESTEĞİYLE..."

Seçime 3 gün kalırken siyasi liderlerin gündeme ilişkin şoke eden açıklamaları arka arkaya devam ediyor. Gündemde, Millet İttifakı'ndan aday olan Kılıçdaroğlu'nun "Kürtler" ve "Alevilik" konulu bir mesaj yer alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden Kürtlere hitaben yayınladığı bir mesajı iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:"Değerli Kürt kardeşlerim, biz sizin haklarınız, ananızın ak sütü kadar meşru görülen haklarınız için mücadele ettik. samimi çabalarımızın en yakın tanıkları. Hangi zorlukların üstesinden geldiğimizi, bizim için ne tuzaklar kurulduğunu iyi biliyorsunuz. Elbette kusurlarımız da var, yapmak isteyip de yapamadığımız şeyler; Ama hak ile zgürlükler alanında Türkiye'ye getirdiklerimiz ortadadır. Kesinlikle geri gelmelerine izin vermeyeceğiz.Terör tehdidi altında eski Türkiye'yi canlandırmaya çalışan kim varsa karşısında bizi bulacaktır. Zavallı Kürt çocuklarının ellerine silah vererek askerimizi, polisimizi, halkımızı vurmaya kalkan kim olursa olsun karşısında bizi bulacaktır. Emperyalist güçler adına ülkemizin varlığını duyan herkes karşılarında bizi bulacaktır. Hakkınızı çiğnemeye kalkan kim olursa olsun Tayyip Erdoğan'ı bulacaktır. Yeter ki Rabbim milletimize hayat ve hakimiyet versin; Analar ağlamayacak artık bu topraklarda... Kimse zorla dağlardan çocuklarımızı alamayacak... Terörün karanlığı geceyle birlikte şehirlerimizin üzerine çökmeyecek...Kürt kardeşlerimi kimse tehdit edemez, kimse iradesine silah zoruyla ipotek koyamaz! Türkiye 85 milyon insan için özgür, huzurlu ve müreffeh yer olacaktır. Kürt kardeşlerimizin desteği ile birlikte Türkiye'nin Yüzyılını inşa edeceğiz."