YAŞAM
02 Eylül 2022 - 16:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mektubunu Vatandaşa Ulaştırmak Için Sokak Sokak Geziyorlar

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’nin 21’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kaleme aldığı mektubu Kartepe ilçesindeki vatandaşlara ulaştırdı.

YAŞAM
02 Eylül 2022 - 16:25
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mektubunu Vatandaşa Ulaştırmak Için Sokak Sokak Geziyorlar


AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kaleme aldığı mektubu Kartepe ilçesindeki vatandaşlara ulaştırdı.


AK Parti Kartepe İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya, Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ile Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz ve partililer katıldı.





"Bu şehri yöneten tüm kadrolar burada"


AK Parti bünyesinde olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Teşkilatla olmak, bu çatının altında olmak, değerli büyüklerimizle birlikte olmak çok keyifli, heyecanlı. Bu çalışmalar için il başkanımızın şahsında, değerli teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün çok bereketli bir gün. Bu şehri yöneten tüm kadrolar burada. Belediyeci olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın önderliğinde bölgemize birçok yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ama cümlenin özü şudur, biz Kartepe'mize, Kartepe'nin insanına yakışan en iyi hizmetleri kazandırıyoruz" dedi.



"2023 seçimleri için hedefe odaklandık"


İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu istikamet doğrultusunda çalıştıklarını belirterek, "Bugün Kartepe'deyiz. Kartepe'nin tüm teşkilat mensupları, geçmiş dönemde görevli olan ilçe başkanımız ve istişare kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere, güçlü bir aile fotoğrafını yansıtıyoruz. Ben bu vesileyle bir kez daha milletimize şükranlarımı arz ediyorum. AK Parti'yi, sayın Cumhurbaşkanımızı tüm samimiyetleriyle gönülden desteklediler, yalnız bırakmadılar. İnşallah daha sonra daha güzel olacaktır. 2023 seçimleri bizim açımızdan, ülkemiz açısından çok önemlidir. Bizde 2023 seçimleri için hedefe odaklandık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyerek konuşmasını belirtti.



"Eser ve hizmet siyasetimiz devam ediyor"


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Eser ve hizmet siyasetimiz devam etmektedir. Halihazırda 42 tane proje sahada devam etmektedir. Bunların tutarı 707 milyon 711 bin lira. Tabii bu 707 milyon olmasındaki en büyük pay, teleferik projesi. İnşaat çalışmaları başladı. Çalışmalar hız kesmeden devam edecek. Tahmin ediyorum, 1,5 yıl sonra da mümkün olursa daha süratli bir şekilde teleferiğe bineceğiz. Binmek isteyenler vardı, onları da bindireceğiz merak etmesinler" diyerek konuşmasını belirtti.


Konuşmaların ardından heyet, vatandaşları ve esnafı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu takdim etti.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Son Haberler
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu! İşte Sıla Türkoğlu'na eşlik edecek isim!
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu!...
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan ayrıldı
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan...
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin...
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Van’da şüpheli valiz alarmı
Van’da şüpheli valiz alarmı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz...