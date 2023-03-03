SİYASET
03 Mart 2023 - 11:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi belli oldu! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı o isim olacak!

Genel seçime az bir süre kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibini kim olacağı belli oldu. Altılı masa toplantısının sona ermesiyle beraber grup üyelerinden genel başka için ortak imza kararı geldi. İşte, altılı masanın adayı belli oldu.

SİYASET
03 Mart 2023 - 11:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi belli oldu! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı o isim olacak!
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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarının ortak imzasıyla beraber belirlenmesi beklenirken 14 Mayıs için geri sayım başladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen altılı masa toplantısında Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönünde karara varıldığı iddiaları gündeme damgasını vurdu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi belli oldu mu?

Altılı masa adayı

ADAY 6 MART'TA AÇIKLANACAK



Altılı masanın toplantısında nefesler tutulurken hangi ismin Cumhurbaşkanı adayı olacağı hakkında tartışmalar başladı. Millet ittifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanı seçimi için ortak adayın belirlenmesi için planlamaların aşamalı olarak devam ettiği ve son nihai kararın ise 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacağı bilgisi verildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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