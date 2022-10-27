Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımlarını artıracağımız Türkiye'nin asırlık vizyonuyla, asırlık girişimler gerçeğe dönüşecek ve hayallerimiz gerçeğe dönüşecek." ifadelerini kullandığı bir mesajı resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Saat 20.23'te yapılan paylaşım Twitter platformunda büyük ses getirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Yüzyıllık Hayaller, Asırlık Projeler" temasıyla lansmanı yapılan "Türkiye Yüzyılı" serisinin ilk filmi, savunma sanayiinin mihenk taşlarından Şakir Zümre ile ilgili hazırlandı. Film, bir kızın 'Yüzyıllık Hayaller Sergisi' Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında duran dedesine sormasıyla başlar. Filmde Türk savunma sanayisinin önemli isimlerinden Şakir Zümre'nin hikayesi dedesi tarafından torununa anlatılır.
GÜNDEM
27 Ekim 2022 - 10:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 20.23'teki 'Türkiye Yüzyılı' paylaşımı olay oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden saat 20.23'ü gösterdiğinde 'Türkiye Yüzyılı' vurgusunu yaptığı bir paylaşım yaptı. Erdoğan'ın sosyal medya hesabındaki paylaşım tüm kullanıcıların dikkatini çekti.
GÜNDEM
27 Ekim 2022 - 10:02
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