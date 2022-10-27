GÜNDEM
27 Ekim 2022 - 10:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 20.23'teki 'Türkiye Yüzyılı' paylaşımı olay oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden saat 20.23'ü gösterdiğinde 'Türkiye Yüzyılı' vurgusunu yaptığı bir paylaşım yaptı. Erdoğan'ın sosyal medya hesabındaki paylaşım tüm kullanıcıların dikkatini çekti.

GÜNDEM
27 Ekim 2022 - 10:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 20.23'teki 'Türkiye Yüzyılı' paylaşımı olay oldu!


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımlarını artıracağımız Türkiye'nin asırlık vizyonuyla, asırlık girişimler gerçeğe dönüşecek ve hayallerimiz gerçeğe dönüşecek." ifadelerini kullandığı bir mesajı resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Saat 20.23'te yapılan paylaşım Twitter platformunda büyük ses getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Yüzyıllık Hayaller, Asırlık Projeler" temasıyla lansmanı yapılan "Türkiye Yüzyılı" serisinin ilk filmi, savunma sanayiinin mihenk taşlarından Şakir Zümre ile ilgili hazırlandı. Film, bir kızın 'Yüzyıllık Hayaller Sergisi' Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında duran dedesine sormasıyla başlar. Filmde Türk savunma sanayisinin önemli isimlerinden Şakir Zümre'nin hikayesi dedesi tarafından torununa anlatılır.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Yüzyılı paylaşımı

ŞAKİR ZÜMRE'NİN SAVUNMA SANAYİNE GİRİŞİ

Atatürk'ün 100 yıl önce Şakir Zümre'ye Türkiye'nin milli ve milli silah sanayisinin oluşturulmasına öncelik vermesini istediğini söyleyen filmde, Şakir Zümre'nin Atatürk'ün teşvikiyle Türk askeri sanayisine giriş yaptığı, Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye Fabrikası kurulumunda öncülük ettiği ve fabrikada uçak ve denizaltı bombaları gibi çok sayıda önemli savunma sisteminde imza attığı kaydediliyor.

Filmde, Atatürk'ün ölümünden sonra İkinci Dünya Savaşı sırasında fabrikanın çeşitli nedenlerle kapanmak zorunda kaldığı, Şakir Zümre'nin ise fabrikasını soba fabrikasına dönüştürmek zorunda kaldığına dikkat çekilmektedir. Filmin ikinci sezonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde üretilen milli savunma sistemi ile bu Türkiye hayalinin gerçeğe dönüştüğüne dikkat çekiliyor. 

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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