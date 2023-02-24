Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş arabulucuğu devam ediyor! Putin ve Zelenskiy ile görüştü..

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Türkiye'de meydana gelen deprem ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e depremle dayanışmasından dolayı teşekkürlerini iletti. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın daha çok zayiat ve yıkım olmaksızın adil bir barışın tesis edilmesinin gerektiğini Ptin'e ileten Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen mutabakatın yeniden canlandırılmasını canı gönülden temenni ettiğini ve elinden gelen her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu söyledi.