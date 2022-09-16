Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü













Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant kentinde görüşmelerine devam ediyor. Dün Semerkant'a gelen ve ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. İkili görüşmelerine devam etmekte olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir görüşme gerçekleştirdi.