Cumhurbaşkanı Erdoğan işsiz gençlere müjdeyi patlattı! Bu kurumlara toplam 97.000 personel alınacak: Şartları sağlayan hemen başvuruya!













Kısa süre içerisinde 45 gün yeni öğretmen atamalarının yapılacağı duyurulurken Erdoğan, seçim öncesi alımları tek tek duyardı. Devlet dairelerine ve kamu kurum kuruluşlarında ciddi sayılar memur alımı başlatıldı. MEB tarafından seçim öncesi öğretmen atama şartları belli oldu.Sağlıkçı ve büro personeli Avukat mühendis kadrolarında 5.000 yeni personel alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı 31.600 personel alımı için Fahrettin Koca alım yapılacak kadroları açıklandı. Kısa süre içerisinde yapılacak alımlarda 6.069’u hemşire, 1.530’u ebe, 1.494’ü sağlık lisansiyeri, 798’i sağlık teknisyeni ve 21.709’u sağlık teknikeri olarak kadrolar düzenlendi.