KAMU PERSONELİ
28 Mart 2023 - 13:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan işsiz gençlere müjdeyi patlattı! Bu kurumlara toplam 97.000 personel alınacak: Şartları sağlayan hemen başvuruya!

Genel seçime az bir zaman kala kamu kurum ve kuruluşlarında personel alımları başladığı duyuruldu. Toplamda 97.000 yeni personel alımı yapılırken memur kadrosu için gerekli olan şartlar açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan işsiz gençlere müjdeli haber verildi.

KAMU PERSONELİ
28 Mart 2023 - 13:15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan işsiz gençlere müjdeyi patlattı! Bu kurumlara toplam 97.000 personel alınacak: Şartları sağlayan hemen başvuruya!
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Kısa süre içerisinde 45 gün yeni öğretmen atamalarının yapılacağı duyurulurken Erdoğan, seçim öncesi alımları tek tek duyardı. Devlet dairelerine ve kamu kurum kuruluşlarında ciddi sayılar memur alımı başlatıldı. MEB tarafından seçim öncesi öğretmen atama şartları belli oldu.

Sağlık bakanı personel alımı



Sağlıkçı ve büro personeli Avukat mühendis kadrolarında 5.000 yeni personel alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı 31.600 personel alımı için Fahrettin Koca alım yapılacak kadroları açıklandı. Kısa süre içerisinde yapılacak alımlarda 6.069’u hemşire, 1.530’u ebe, 1.494’ü sağlık lisansiyeri, 798’i sağlık teknisyeni ve 21.709’u sağlık teknikeri olarak kadrolar düzenlendi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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