Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından görüşmelerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya gelmesinin ardından Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüştü.
SİYASET
21 Eylül 2022 - 06:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için geldiği ABD'nin New York kentinde Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir görüşme gerçekleştirdi.
SİYASET
21 Eylül 2022 - 06:32
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