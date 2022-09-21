Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından görüşmelerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya gelmesinin ardından Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüştü.