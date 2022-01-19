SİYASET
19 Ocak 2022 - 11:34
Güncelleme: 19 Ocak 2022 - 11:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabineyi topluyor! İşte ele alınacak konular..

SİYASET
19 Ocak 2022 - 11:34
Güncelleme: 19 Ocak 2022 - 11:34
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabineyi topluyor! İşte ele alınacak konular..
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı ile gerçekleştirilecek. Toplantının en önemli gündem maddelerini ise Türkiye ekonomisindeki son durum, salgın ve eğitimin yeni dönemi için yapılacak olan hazırlıklar oluşturuyor.




Toplantıda, Türkiye ekonomisi başlığı en önemli gündem maddesi olurken, piyasalardaki son durumlar kabine toplantısında tekrar değerlendirilmeye alınacak. Ürün fiyatların indirilmesi ile birlikte enflasyonla mücadelede bundan sonraki süreçte atılacak adımlar da görüşülecek.





KORONAVİRÜS SALGINIYLA MÜCADELE

Kabine toplantısının bir diğer konusu ise koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022 yılının ilk haftasını gösteren vaka haritasının ve aşılama uygulamalarının son durumları hakkında kabine üyelerine bir sunum yapacak.

Terörle mücadeledeki son durumlarında ele alınacağı toplantıda, Türkiye ile diğer ülkeler arsındaki diplomasi gelişmeleri de değerlendirilecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SON DURUM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise yarı yıl tatili öncesi okulların pandemi tedbirlerini ve bundan sonraki süreçteki detayları Kabine üyeleri ile paylaşacak. Bakan Özer, ayrıca yeni dönemde yapılması planlanan hazırlıkları da yine kabine üyelerine özetleyecek.

Toplantının hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alınan kararlara ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor.


 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
Döviz ve altından TL'ye geçiş yapan kurumlara vergi istisnası geliyor!
Döviz ve altından TL'ye geçiş yapan kurumlara vergi istisnası geliyor!
Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu hastane yatırıldı
Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu hastane yatırıldı
Son Haberler
WhatsApp'a kalemle çizim yaptıran yeni özellik geliyor!
WhatsApp'a kalemle çizim yaptıran yeni özellik geliyor!
Bağcılar TEM'de yol verme tartışması ölümle son buldu!
Bağcılar TEM'de yol verme tartışması ölümle son buldu!
Paris, Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'e uğursuz geldi!
Paris, Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'e uğursuz geldi!
44 il için kar tatili kararı! Hangi illerde okullar kapalı?
44 il için kar tatili kararı! Hangi illerde okullar kapalı?
Bolu TEM'de 20 otomobil ve 4 TIR birbirine girdi!
Bolu TEM'de 20 otomobil ve 4 TIR birbirine girdi!
Omicron'da tespit edilen 2 yeni belirti açıklandı!
Omicron'da tespit edilen 2 yeni belirti açıklandı!
Kendini yakarak intihar eden Süleyman Ekici, ölümünden Marmaris Belediyesi'ni sorumlu tuttu!
Kendini yakarak intihar eden Süleyman Ekici, ölümünden Marmaris Belediyesi'ni...
Sivas'ta okul servislerinin çarpışması sonucunda 27 öğrenci yaralandı
Sivas'ta okul servislerinin çarpışması sonucunda 27 öğrenci yaralandı
Valilikler tarafından kar tatili haberleri ard arda geldi
Valilikler tarafından kar tatili haberleri ard arda geldi
Hamile hemşireyi darp eden magandalar tutuklandı
Hamile hemşireyi darp eden magandalar tutuklandı