Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabineyi topluyor! İşte ele alınacak konular..













Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı ile gerçekleştirilecek. Toplantının en önemli gündem maddelerini ise Türkiye ekonomisindeki son durum, salgın ve eğitimin yeni dönemi için yapılacak olan hazırlıklar oluşturuyor.Toplantıda, Türkiye ekonomisi başlığı en önemli gündem maddesi olurken, piyasalardaki son durumlar kabine toplantısında tekrar değerlendirilmeye alınacak. Ürün fiyatların indirilmesi ile birlikte enflasyonla mücadelede bundan sonraki süreçte atılacak adımlar da görüşülecek.Kabine toplantısının bir diğer konusu ise koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022 yılının ilk haftasını gösteren vaka haritasının ve aşılama uygulamalarının son durumları hakkında kabine üyelerine bir sunum yapacak.Terörle mücadeledeki son durumlarında ele alınacağı toplantıda, Türkiye ile diğer ülkeler arsındaki diplomasi gelişmeleri de değerlendirilecek.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise yarı yıl tatili öncesi okulların pandemi tedbirlerini ve bundan sonraki süreçteki detayları Kabine üyeleri ile paylaşacak. Bakan Özer, ayrıca yeni dönemde yapılması planlanan hazırlıkları da yine kabine üyelerine özetleyecek.Toplantının hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alınan kararlara ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor.