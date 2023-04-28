Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını verdi! Asgari ücrete tekli zam formülü: En düşük ihtimal o!







ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?







ASGARİ ÜCRET İÇİN FORMÜLLER

Güncel haberlere göre, Türkiye'de asgari ücrete ara zam kesinleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimat vererek milyonların yüzünü güldürecek düzenlemeler yapılmasını istedi. Yeni asgari ücret belirlemesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu Haziran ayında toplanacak ve 6 aylık enflasyon rakamları yeni asgari ücretin belirlenmesinde etkili olacak. Ayrıca, ihracat yönlü büyüme stratejisi ve çalışanların maaşları üzerindeki vergi düzenlemeleri de asgari ücret ve sosyal transfer harcamalarına yansıtılacak. Birçok kişi tarafından merak edilen "Brüt-net asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu için masada 3 farklı hesap bulunuyor. Ancak en güçlü formül netleşmiş durumda. Bu arada, Emekliye zam düzenlemesi sonrası "Asgari ücrete zam olacak mı?" sorusu da yanıtını buldu. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin, asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacağına işaret etti.Asgari ücretin yüksek seviyelerde tutulması ve milli gelir artışlarının tabana yayılması, Türkiye'nin sosyal devlet anlayışını güçlendirmesi için atılan önemli adımlardan biridir. Bu adım, enflasyonun sabit gelirli vatandaşlar üzerindeki tahribatını ortadan kaldırmayı hedefliyor.Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme stratejisi, ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynuyor. Yıllık ihracat rakamlarının rekor seviyelere çıkması, Türk şirketlerinin güçlü bilançoları ve karlılıkları ile bağlantılıdır. Ancak, ekonomik büyümenin herkes tarafından paylaşılması gerekiyor. Bu nedenle, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yeni düzenlemeler yapılması talimatı vermesi önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Bu düzenlemelerin, çalışanlar, emekliler ve memurlar gibi farklı kesimlerin alım gücünü artırması bekleniyor. İlk düzenlemeler, en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için yapıldı. En düşük emekli maaşı, %114 oranında artarak 7.500 TL'ye yükseldi ve emekli ikramiyesi de %82 artarak 2.000 TL olarak belirlendi. Böylece 15 milyonu aşkın emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi toplamda 4.000 TL ek ödeme yapılması kararlaştırıldı.Bu düzenlemeler, Türkiye'nin sosyal devlet anlayışını güçlendirirken, aynı zamanda ekonomik büyümenin daha adil bir şekilde paylaşılmasına da yardımcı olacak. Ancak, bu düzenlemelerin finansmanı ve etkilerinin uzun vadede nasıl olacağı konusunda da bazı endişeler bulunuyor. Bununla birlikte, Türkiye'nin ekonomik büyümesinin sürdürülebilirliği için, sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi ve tabana yayılması önemli bir adım olarak kabul ediliyor.Türkiye'de alım gücünün artırılması için çalışmalar devam ediyor. Yapılan son düzenlemelerle birlikte, çalışanların maaşlarına vergi ayarlamaları yapılacak ve ücretler üzerindeki vergiler yeniden belirlenerek çalışanların gelirlerini artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek. Bu düzenlemeler, TÜRK-İŞ ve TİSK'in görüşleri alınarak taslak çalışmalar yapılarak hayata geçirilecek. Son aylarda enflasyon rakamları düşüş gösteriyor. Mart ayı enflasyon rakamları, son 14 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Ancak hala enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, yılın ikinci yarısında istihdam ve üretimi koruyacak ve destekleyecek adımlar atılacak ve enflasyonu baskılayacak yeni tedbirler hayata geçirilecek. Hedef, enflasyonun tek haneye inmesi için 2 yıl içinde çalışmalar yapmak. Özellikle son dönemlerde enflasyon ve ekonomik koşullar göz önüne alındığında, yeni asgari ücret için yüzde 30 formülü öne çıkıyor. Bu, enflasyonun üzerinde verilecek ücret artışı ve vergi düzenlemesi sonrası milyonlarca çalışanın alım gücünü artırarak ekonomiye katkı sağlayacak. Ayrıca, bu düzenlemelerle birlikte, çalışanların maaşlarına vergi ayarlamaları yapılacak ve ücretler üzerindeki vergiler yeniden belirlenerek çalışanların gelirlerini artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek. Bu adımlar, Türkiye'nin üretim ve istihdam temelli ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda atılıyor ve Türk şirketlerinin güçlü bilançoları ve karlılıklarıyla birlikte, milli gelir artışlarının tabana yayılmasını hedefliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesini ve enflasyonun sabit gelirli vatandaşlar üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılmasını istiyor ve bu doğrultuda yeni düzenlemeler yapılıyor.