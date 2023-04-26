GÜNDEM
26 Nisan 2023 - 09:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı ortak canlı yayında aniden rahatsızlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir ortay canlı yayında aniden rahatsızlandı. Erdoğan'ın rahatsızlanması sonrası söyleşi yarıda kesilirken bir süre sonra yeniden başlatılan programda Erdoğan, midesini üşüttüğünü belirterek açıklama yaptı. Söyleşi daha sonra sona erdi.

GÜNDEM
26 Nisan 2023 - 09:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı ortak canlı yayında aniden rahatsızlandı!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Kanal 7 ile Ülke TV'nin ortaklaşa yayınladığı canlı yayın programına katıldı. Saat 10.00'da başlaması planlanan söyleşi, Erdoğan'ın gecikmesi sonucu 23.30'da başladı.

Programın ilerleyen saatlerinde Ülke TV'nin genel yayın yönetmeni gazeteci Hasan Öztürk sorular sorarken ekranda olan Erdoğan'ın yutkunmakta güçlük çektiğini ve çalışanlarından birine baktığı fark edildi. Ardından kameralar Hasan Öztürk'e çevrildi ve Erdoğan ekrandan kayboldu. Hasan Öztürk, Erdoğan'ı hasta görüp soru sorunca önce duraksadı, ardından yönetmene 'Reklama girelim' şeklinde seslendi. Hasan Öztürk ayağa kalktı ama Erdoğan'a gidip gitmeme konusunda kararsızdı. Bu sırada ekranda 'Eyvah, eyvah' sesleri duyulurken canlı yayın hemen kesildi ve reklam bölümüne geçildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı ortak canlı yayında aniden rahatsızlandı

"HERKESTEN HELALLİK İSTEDİ"

Programın tanıtım arasının ardından sözlerine devam eden Erdoğan, kampanya döneminde üşüttüğünü belirterek, "Her şeyin öncesinde üzerinize afiyet dün ve bugün devam eden yoğun kampanyalar çalışmaların vardı. Bu kampanya çalışmalarından dolayı ciddi anlamda üşütmüşüm." derken bir ara programı iptal etme düşüncesinde oduğunu fakat söz verdiği için katılmak zorunda kaldığını söyledi. Erdoğan, konuşmasının devamında böylesi durumlarla ara ara karşılaşıldığını ifade ederek herkesten helallik istediğini sözlerine ekledi. Yaklaşık 12 dakika daha ekranlarda kalan Erdoğpan'ın rahatsız olması programın erken bitirilmesine neden oldu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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