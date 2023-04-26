Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Kanal 7 ile Ülke TV'nin ortaklaşa yayınladığı canlı yayın programına katıldı. Saat 10.00'da başlaması planlanan söyleşi, Erdoğan'ın gecikmesi sonucu 23.30'da başladı. Programın ilerleyen saatlerinde Ülke TV'nin genel yayın yönetmeni gazeteci Hasan Öztürk sorular sorarken ekranda olan Erdoğan'ın yutkunmakta güçlük çektiğini ve çalışanlarından birine baktığı fark edildi. Ardından kameralar Hasan Öztürk'e çevrildi ve Erdoğan ekrandan kayboldu. Hasan Öztürk, Erdoğan'ı hasta görüp soru sorunca önce duraksadı, ardından yönetmene 'Reklama girelim' şeklinde seslendi. Hasan Öztürk ayağa kalktı ama Erdoğan'a gidip gitmeme konusunda kararsızdı. Bu sırada ekranda 'Eyvah, eyvah' sesleri duyulurken canlı yayın hemen kesildi ve reklam bölümüne geçildi.
GÜNDEM
26 Nisan 2023 - 09:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı ortak canlı yayında aniden rahatsızlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir ortay canlı yayında aniden rahatsızlandı. Erdoğan'ın rahatsızlanması sonrası söyleşi yarıda kesilirken bir süre sonra yeniden başlatılan programda Erdoğan, midesini üşüttüğünü belirterek açıklama yaptı. Söyleşi daha sonra sona erdi.
GÜNDEM
26 Nisan 2023 - 09:44