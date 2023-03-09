Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de BBP Genel Başkanını ağırlayacak!







GÜNDEM DEPREM VE SEÇİM SÜRECİ







Dün Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaklaşık 1 saat 15 dakika görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı da açıklandı. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde BBP lideri Mustafa Destici'yi ağırlayacağı bildirildi. Erdoğan ile Destici arasındaki görüşme saat 16.30'da başlayacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası BBP Genel Başkanı Destici ile görüşecek. İki liderin toplantısında deprem ve seçim sürecine ilişkin yapılan çalışmaları görüşmeleri bekleniyor.