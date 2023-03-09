GÜNDEM
09 Mart 2023 - 15:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de BBP Genel Başkanını ağırlayacak!

Erdoğan, bugün Külliyede BBP lideri Mustafa Destici'yi ağırlayacak.

GÜNDEM
09 Mart 2023 - 15:28
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de BBP Genel Başkanını ağırlayacak!
TAKİP ETTAKİP ET


Dün Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaklaşık 1 saat 15 dakika görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı da açıklandı. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde BBP lideri Mustafa Destici'yi ağırlayacağı bildirildi. Erdoğan ile Destici arasındaki görüşme saat 16.30'da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de BBP Genel Başkanını ağırlayacak

GÜNDEM DEPREM VE SEÇİM SÜRECİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası BBP Genel Başkanı Destici ile görüşecek. İki liderin toplantısında deprem ve seçim sürecine ilişkin yapılan çalışmaları görüşmeleri bekleniyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ