Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün ABD Ankara Büyükelçisi olan Jeff Flake'i ağırlamıştı.
SİYASET
04 Nisan 2023 - 11:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, küplere binmişti! Washington'dan Flake-Kılıçdaroğlu görüşme açıklaması: 'Rutin bir ziyaret'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir ziyarette bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'e, “Burada muhatabınız cumhurbaşkanı. Kapımız kapalı, onu bir daha görmeyeceksin. Yerinizin neresi olduğunu bileceksiniz." ifadeleriyle tepki göstermişti. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise yurtdışındaki büyükelçilerin tüm taraflarla görüşmesinin rutin ziyaret olduğu belirtildi.
SİYASET
04 Nisan 2023 - 11:58