SİYASET
04 Nisan 2023 - 11:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küplere binmişti! Washington'dan Flake-Kılıçdaroğlu görüşme açıklaması: 'Rutin bir ziyaret'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir ziyarette bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'e, “Burada muhatabınız cumhurbaşkanı. Kapımız kapalı, onu bir daha görmeyeceksin. Yerinizin neresi olduğunu bileceksiniz." ifadeleriyle tepki göstermişti. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise yurtdışındaki büyükelçilerin tüm taraflarla görüşmesinin rutin ziyaret olduğu belirtildi.

SİYASET
04 Nisan 2023 - 11:58
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, küplere binmişti! Washington’dan Flake-Kılıçdaroğlu görüşme açıklaması: 'Rutin bir ziyaret'


Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün ABD Ankara Büyükelçisi olan Jeff Flake'i ağırlamıştı.

"SEN BUNDAN SONRA CUMHURBAŞKANI'NDAN NASIL RANDEVU İSTEYECEKSİN?"

Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Flake hakkında tepkilerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yazık oldu. Bir düşünün. Siz büyükelçisiniz, burada muhatabınız cumhurbaşkanı. Bundan sonra kalkıp cumhurbaşkanından randevu isteyeceksiniz. Bundan sonra kapılar kapalıdır." şeklinde ifadeler kullanmıştı.



Washington Flake-Kılıçdaroğlu görüşme açıklaması

WASHİNGTON'DAN ERDOĞAN'I KÜPLERE BİNDİREN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızmasına neden olan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin yurtdışındaki büyükelçileri, rutin diplomatik görevleri kapsamında hükümet mensupları, basın ve siyasi partiler, siyasi, sivil toplum ile birlikte diplomatik meslektaşları ile hizmet verdikleri ülkelerdeki gelişmeleri anlamak adına düzenli bir şekilde bir araya geliyor. Türkiye'de görev yapan Büyükelçi Flake için de aynı şey geçerli." denildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ