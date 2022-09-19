Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam etmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Rashad Muhammed el-Alimi ile görüşmesinin ardından Türkevi'nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir görüşme gerçekleştirdi.
DÜNYA
19 Eylül 2022 - 21:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları çerçevesinde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüştü.
DÜNYA
19 Eylül 2022 - 21:43
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