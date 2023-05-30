Cumhurbaşkanı Erdoğan: !Milletimiz enflasyon altında ezilmeyecek!'













"BEN HESAP UZMANI DEĞİLİM, EKONOMİSTİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB'un 79. Genel Kurulu'na katıldı ve burada bir konuşma yaptı. İşte; Erdoğan'ın konuşmasından bazı önemli başlıklar: "Ne yaptıysak birlikte yaptık, sırtımızı birbirimize vererek birlikte yürüdük. Birlikte ekonomimize saldıranları püskürttük. Birlikte, Türkiye'nin yılda ortalama yüzde 5,5 büyümesini sağladık. Milletimiz 60 yıllık hayaline Türk otomobili TOGG'una kavuştu ve izlerin katkılarıyla da gerçeğe dönüştürdük. Bizler 21 yıla damgasını vuran bu eşsiz başarı öyküsünü kamu ve özel sektör ortaklığıyla yazdık. Bundan sonra yolumuza birlikte devam edeceğiz. Farklı hesaplara sahip kişilerin aramıza girmesine asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin sorunlarına ortak ruhla çözüm arayacağız. Türk asrını birlikte inşa edeceğiz.Pirinç toplamak için Dimyat'a giden 40 delege arasında muhasebeci olduklarını iddia edenler de vardı. Ben muhasebeci değilim, ekonomistim. CHP delege sayısı 146, 169'a çıktı, tabi burada kiralık delege var, 40. CHP delege sayısı 129'a düşmüş, muhasebeci böyle mi yapar? Bundan sonra onu hedef seçen tüm CHP'li arkadaşlar bunu düşünecektir. Ne dediler parlamenter sistem güçlendirildi... Yürümüyor. Kampanya sonunda kullanmayı bıraktılar. Bu aşamada dünyanın en gelişmiş ülkeleri ve dolayısıyla bizim tarafımızdan geliştirilen sistem destek bulmuştur. Yeni dayatmadan artık vazgeçilmelidir. Şu anda yelken açmanın bir anlamı yok. Dün sadece dündü canım, söylenecek yeni bir şey var. Sanırım tüm muhalefet partileri sandıkta gösterilen irade ile savaş olmayacağını anlamıştır. Türkiye'nin en büyük kusurlarından biri muhalefet olmaması. Muhalefetin bu çağrıya samimi bir özeleştiriden sonra kulak vereceğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz.