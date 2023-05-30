Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB'un 79. Genel Kurulu'na katıldı ve burada bir konuşma yaptı. İşte; Erdoğan'ın konuşmasından bazı önemli başlıklar: "Ne yaptıysak birlikte yaptık, sırtımızı birbirimize vererek birlikte yürüdük. Birlikte ekonomimize saldıranları püskürttük. Birlikte, Türkiye'nin yılda ortalama yüzde 5,5 büyümesini sağladık. Milletimiz 60 yıllık hayaline Türk otomobili TOGG'una kavuştu ve izlerin katkılarıyla da gerçeğe dönüştürdük. Bizler 21 yıla damgasını vuran bu eşsiz başarı öyküsünü kamu ve özel sektör ortaklığıyla yazdık. Bundan sonra yolumuza birlikte devam edeceğiz. Farklı hesaplara sahip kişilerin aramıza girmesine asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin sorunlarına ortak ruhla çözüm arayacağız. Türk asrını birlikte inşa edeceğiz.
SİYASET
30 Mayıs 2023 - 16:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: !Milletimiz enflasyon altında ezilmeyecek!'
TOBB 79'uncu Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla ilgili olarak, “Vatandaşımızı enflasyonla ezmeme politikamızı sıkı sıkıya koruyoruz. Enflasyonu tek hanelere indirerek insanların stresini atan biziz, yine yapacağız." diye konuştu.
SİYASET
30 Mayıs 2023 - 16:07