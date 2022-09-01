EĞİTİM
01 Eylül 2022 - 13:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeledi: 99 branşta toplam 20 bin öğretmen ataması!

20 bin öğretmen ataması töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 99 branşta öğretmen atamalarının yapılacağı müjdesini duyurdu.

EĞİTİM
01 Eylül 2022 - 13:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeledi: 99 branşta toplam 20 bin öğretmen ataması!


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen atamasına ilişkin düzenlenen törene başkanlık etti. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, öğretmen ve öğretmen atamalarına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye elle tutulur projeleri olmayan kişilerin yaptıkları boykot çağrılarının öğretmenlerin siyasi malzeme olarak kullanma amacını taşıdığı art niyetli bir girişim olduğundan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bize yavrularıyla ilgilenen öğretmenler lazım. Sokaklarda caddelerde dolaşanlar değil.' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan



Öğretmen alım sayılarını yaklaşık olarak 1 milyon 10 bine çıkardıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında 750 bin öğretmenin Ak Parti döneminde atamalarının yapıldığını anlattı.

20 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek

1 milyon 200 binden fazla öğretmenin görev aldığı eğitim ailesine, 20 bin yeni öğretmenin katılacağı bilgisini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18-26 Temmuz arasında adaylardan ön başvuruların alındığını ve bugün atamaları gerçeklştirilecek olan 20 bin öğretmenin de 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi ile birlikte görevlerinin başlarına geçmesinin planlandığını söyledi.

Bakan Mahmut Özer'den branş açıklaması

Diğer taraftan daha önce yaptığı açıklamasında atamaların yüzde 50'lik kısmının İstanbul'a yapılacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığın kararında 99 branşta toplamda 20 bin öğretmenin alımlarının yapılacağını bildirdi.

Bakan Mahmut Özer

Beden eğitimi ile ilgili ayrılmış olan 319 kişilik kontenjanın 31'inin milli sporcuların arasında yapılmasının planlandığını duyuran Bakan Özer, en fazla öğretmen atamasının ise 7 bin 503 kişiyle okul öncesine gerçekleştirileceğini belirtti.

Bu branşı ise 2 bin 223 kişi ile sınıf öğretmenliğinin olacağını 1250 kişinin ise özel öğretim öğretmenliği alanına alınacağını aktaran Bakan Mahmut Özer, 1218 kişinin din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine atamasının yapılacağını 1004 kişinin de ilköğretim matematik öğretmenliğine yerleştirileceğini ifade etti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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