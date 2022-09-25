GÜNDEM
25 Eylül 2022 - 09:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdelemişti: 'İlk sevkiyat gerçekleşti'

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yer alan, “Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisinde” üretilen uçak bombalarının ilk partisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

GÜNDEM
25 Eylül 2022 - 09:54
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdelemişti: 'İlk sevkiyat gerçekleşti'


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Nisan 2021 tarihinde, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası kampüsü içerisine kurulan Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisinin açılışını gerçekleştirmişti. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık uçak bombalarımızın mühimmatlarımızın füzelerimizin ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı olmayacağız. Açılışını yaptığımız tesis sayesinde, ülke olarak yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık” ifadelerini kullanmıştı.

Açılış sonrasında hızla üretim faaliyetlerinin başladığı tesiste uçak bombalarında ve yeni nesil mühimmatlarda kullanılan; RDX, HMX ve CMX gibi enerjetik malzemeler seri üretime başladı. Dünya üzerinde sadece sayılı ülkelerde yer alan tesiste üretilen enerjetik malzemelerle dolumu yapılan uçak bombalarının ilk partisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.



Tesis yerli ve milli teknolojiler ile donatıldı

Uçak bombalarından, yeni nesil mühimmatların dolumunda füze yakıtı ve harp başlıklarında ana patlayıcı malzemesi olarak kullanılan RDX, HMX, CMX gibi enerjetik malzemeler ülke dışından ithal ediliyordu. Türkiye'ye uygulanan gizli ve açık ambargolar nedeniyle bu ürünün temininde yaşanan sıkıntılar üzerine MKE, çözüm ortaklarıyla birlikte bir yıl gibi kısa bir müddette tamamen yerli ve milli teknolojilerle donatılmış üretim tesisi kurdu. Bu tesisle Türkiye, dünyada sayılı ülkelerin sahip olduğu RDX, HMX ve CXM gibi patlayıcıları üretmeye başladı.

Açılışı 2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan tesiste üretilen enerjetik malzemelerle dolumu yapılan uçak bombalarının ilk partisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Tesis tamamen yerli ve milli ürünler ile donatıldı. El değmeden üretimin esas olduğu tesiste, otonom sistemlerin yanı sıra komuta kontrol merkezi ile de 7/24 denetim sağlanıyor. Açılışının üzerinden bir buçuk yıl gibi bir anlık geçmesine karşın adeta siparişlere yetişilemiyor. Dünyada sayılı tesislerde üretilen enerjetik malzemeler daha tesisten çıkmadan siparişler oluşturuluyor. Türkiye'nin bu alanda kısa süre içerisinde dünyada söz sahibi üreticiler arasında olması bekleniyor.

Utku Şimşek

 

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Haber Editörü
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