Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Doğalgaz bedava oluyor: Artık faturalar böyle gelecek







25 METREKÜP BEDAVA







Bugün Türkiye, Karadeniz'de keşfedilen ve bir süre önce Filyos'ta karaya çıkarılan doğalgazın devreye alınması töreniyle tarihi bir güne şahitlik ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in daha önce açıkladığı üzere, bir müjde verileceği duyurulmuştu. Tören öncesi bu müjdenin detayları da ortaya çıktı.Son zamanlarda Karadeniz doğalgazının kullanımının artmasıyla birlikte, vatandaşlara yönelik bir indirim çalışması başlatılmıştı. Bu çalışmalar sonucunda, Karadeniz gazının evlere girdikten sonra devlet tarafından aylık 25 metreküplük doğalgaz giderinin karşılanması kararı alındı. Bu kararla birlikte, evlerdeki doğalgaz tüketim miktarlarına göre 25 metreküp belirlendi. Ayrıca, mutfakta kullanılan doğalgaz tüketimi de ücretsiz olarak verilecek ve bu yaklaşık 25 metreküpe denk geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından törende açıklanması beklenen bu müjde sayesinde vatandaşların faturalarına yaklaşık 130 liralık bir indirim yansıyacak. Son 20 yılda yapılan çalışmalar sayesinde Türkiye'de doğalgaz kullanımı artarak 69 milyona ulaştı, doğalgaz abone sayısı ise 1.3 milyondan 19.1 milyona yükseldi. Bu sayede ülkemizde enerji ihtiyacının büyük bir bölümü yerli kaynaklardan karşılanabiliyor. Karadeniz'den çıkarılan doğalgazın da kullanıma girmesiyle birlikte bu hedef daha da güçleniyor.