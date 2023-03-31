Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! O çalışanlara 12.500 TL maaş ödenecek: Başvurular alınmaya başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki işsizlik sorununu azaltmak için sık sık müjdeli haberler veriyor. Son açıklamasında ise Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda tam 1000 kişinin işe alınacağı müjdesini verdi. Bu alımla birlikte işsizlik sorununa bir nebze olsun çözüm getirilmesi hedefleniyor. TTK maden işçisi alımı başvuru şartları ise 18 yaşını tamamlamış olmak, en az ilkokul mezunu olmak, ilan tarihi itibariyle 32 yaşından gün almamış olmak ve askerlikle ilişiği olmamak şeklinde belirlendi. Başvurular ise İŞKUR üzerinden yapılacak ve kura çekimi sonucu 20 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak.
Başvuru yapacak adayların bu şartları sağlaması ve işe alım için gereken diğer tüm şartları yerine getirmesi gerekiyor. Alınacak olan 1000 kişinin en az 12.500 TL maaşla işe başlayacak olması, iş arayanların bu fırsatı kaçırmaması için ek bir sebep oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bu açıklama, işsizlikle mücadele konusunda atılan önemli adımlardan biri olarak görülüyor. İş arayanlar için önemli bir fırsat sunan bu alımla birlikte, ülke ekonomisine de olumlu katkı sağlanması hedefleniyor.