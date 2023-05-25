Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Staj ve çıraklık mağdurlarına güzel haber! EYT düzenlemesine bir madde daha eklendi!

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilik hakkı elde etmek isteyen vatandaşlar kısmi emeklilikle ilgili yapılacak çalışmaları dört gözle bekliyor. Peki alınan son kararlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
KISMİ EMEKLİLİK DEĞİŞİYOREYT yasasının Mart ayı itibariyle yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı kazandı. 2000 senesi sonrasında sigortalı olan ve EYT kapsamında değerlendirilmeyen vatandaşlar 3 bin 600 prim günü ödemesiyle kısmi emeklilik elde edebilecek. Aynı zamanda staj ve çıraklık sigortası kapsamında 2 bin 160 gün avantaj sağlanabilecek. EYT yasası ile ilgili Recep Tayyip Erdoğan tarafından önemli açıklamalar yapıldı.
Yapılacak yeni değişikliklerle birlikte çalışan anneler doğum borçlanmasıyla birlikte daha erken emekli olabilecek. Normal şartlarda EYT kapsamında değerlendirilmeyen staj ve çıraklığın da prim günlerine eklenmesi bekleniyor. Bu düzenlemeyle birlikte tekrar milyonlarca vatandaşın emeklilik hakkı elde etmesi bekleniyor. Üç çocuğu olan çalışan kadınlar 2 bin 160 gün avantaj sağlayabilecek ve bu gün sayısı prim günlerine eklenerek çalışan anne 6 sene erken emekli olabilecek. Her çocuk için 2 sene, 3 çocuk için toplam 720 gün borçlanma yapılabilecek. Staj başlangıç tarihi eğer doğumdan önce gerçekleştiyse de borçlanma kabul edilecek. Staj başlangıcının da borçlanmaya eklenmesi haberiyle birlikte milyonlarca kadının emeklilik hakkı elde etmesi sağlanmış olacak.