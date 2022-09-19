SİYASET
19 Eylül 2022 - 07:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen programa katılarak bir konuşma yaptı.

SİYASET
19 Eylül 2022 - 07:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta!


BM 77. Genel Kurulu görüşmeleri nedeniyle bulunduğu ABD'nin New York şehrinde temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen programda yaptığı konuşmada, “Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, iki güçlü stratejik ortak ve 70 yıllık müttefik olarak, aralarında çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Millî güvenliğimizi ilgilendiren meselelerde bazı görüş ayrılıkları yaşasak da birçok bölgesel ve küresel meselede benzer tutumlara sahibiz” dedi.

Konuşmasının başında tüm katılımcıları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buradan Amerika'yı ikinci vatan eyleyen tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Türkiye'deki kardeşlerinizin, akrabalarınızın, binlerce kilometre ötede olsa da yüreği sizlerle çarpan dostlarınızın selamlarını getirdim. Biz sizleri özlemiştik. Görüyorum ki, sizler de bizi özlemişsiniz” dedi.



Toplantıyı düzenleyen Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'ne de teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dernek temsilcilerimiz, bilim insanlarımız, akademisyenlerimiz, iş dünyamız, sanatçılarımız, sporcularımız gibi Türk-Amerikan toplumunun farklı kesimlerini oluşturan sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tüm Terör Örgütleriyle Mücadelemizi Kararlılıkla Sürdürüyoruz”

Türkiye'nin, terörden en fazla etkilenen ve terör ile mücadele kapsamında en ön safta yer alan ülkelerin başında geldiğine en önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan, “PKK-YPG'den DEAŞ'a ve FETÖ'ye kadar, hiçbir ayrım yapmadan, tüm terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini bölgemizin üzerinden muhakkak kaldıracağız. Amerikalı dostlarımızın PKK-YPG ve FETÖ'yle mücadelemizde müttefiklik ruhuna yakışır şekilde iş birliği içinde hareket etmesini bekliyoruz” dedi.

FETÖ elebaşının ve örgüt mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için Amerikan makamları nezdindeki girişimlerin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz gecesi 252 insanımızı alçakça katleden, Meclisimize bomba atan, demokrasimize kast eden bu yapının maşeri vicdanla birlikte hukuk önünde de mahkûm olması gerekiyor. Sizlerin de bu terör örgütlerinin gerçek yüzlerini mümkün olan her platformda anlatmayı sürdüreceğinize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Nefret söylemlerinin, özellikle de “İslam düşmanlığı” ve Müslümanlara yönelik önyargıların, dünya üzerinde arttığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ne yazık ki, Türk-Amerikan Toplumu ve Amerikalı Müslümanlar da ara ara bu doğrultuda saldırılara maruz kalıyor. Amerikalı dostlarımızdan beklentimiz; dinimizi terörle aynı paranteze alan çarpık zihniyete ve Müslümanlara yönelik nefret eylemlerine karşı güçlü tedbirler almalarıdır” ifadelerini kullandı.

“Birçok Bölgesel Ve Küresel Meselede Benzer Tutumlara Sahibiz”

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