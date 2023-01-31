Cumhurbaşkanı Erdoğan Nobel'e aday gösteriliyor! Macaristan tam destek verdi..







"TÜRKİYE'NİN BARIŞ İÇİN ATTIĞI ADIMLARI DESTEKLİYORUZ"











Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevidaşı Peter Szijjarto ile görüştü. Gerçekleştirilen toplantı sonrası iki bakan basını karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Macaristan Dış İşleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa ve dünyada yaşanan son olayların Türkiye'nin önemini artırdığını ve Macarlar olarak Türkiye'nin hamlesini desteklediklerini anlattı. Ukrayna krizi ile ilgili konuşan Szijjarto, bir an önce barış sağlanması gerektiğini ve bu konuda atılan adımların "Rus dostu" olarak anılmasını istediğini aktardı. "savaşın ancak müzakere yoluyla bitirilmesi gerektiğini" belirten Bakan Szijjarto, bunu Türk girişimlerin başarısı olarak yorumladı."Bu güne kadar olan en başarılı barış girişimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çavuşoğlu yapmış olabilir." diyen Peter Szijjarto, "Bu girişimlerin sonucu, imzalanan bir tahıl anlaşmasıydı. Türkiye'nin barış için attığı adımların devam etmesini destekliyoruz" dedi. Szijjarto, krizi sona erdirmek için tek başarılı barış girişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atıldığına dikkati çekerek, Macar Aksakal Attila Tilki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Ödülü'ne aday gösterilmesi konusunda girişimde bulunmak istediğini aktardı.