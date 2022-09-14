SİYASET
14 Eylül 2022 - 21:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ve ABD'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Özbekistan'ı ardından Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'yi ziyaret edecek.

SİYASET
14 Eylül 2022 - 21:52
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ve ABD’yi ziyaret edecek


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in daveti üzerine Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesine özel konuk olarak katılmak üzere, 15-16 Eylül 2022 tarihlerinde Semerkant'ı ziyaret edecek. Türkiye'nin Şanhay İşbirliği Teşkilatı nezdinde ‘Diyalog Ortağı' statüsünü ele geçirdiği 2012 yılından bu yana, zirve toplantılarına, Cumhurbaşkanı düzeyinde katılım ilk defa gerçekleşecek. 16 Eylül tarihinde düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek olan Erdoğan'ın ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Erdoğan, Özbekistan ziyareti sonrası ABD'ye geçecek



Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi ardından New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek. “İç İçe Geçmiş Sınamalara Dönüştürücü Çözümler” için Dönüm Noktası' temasıyla gerçekleştirilecek 77'nci Genel Kurulun ilk günü olan 20 Eylül 2022 tarihinde katılımcılara hitap edecek olan Erdoğan, Genel Sekreter Antnio Guterres'le görüşme gerçekleştirecek. Ayrıca birden fazla devlet ve hükümet başkanıyla ikili temaslarda bulunacak. Erdoğan'ın ABD'de yerleşik Türk sivil toplum kuruluş temsilcileri ile Musevi kuruluş temsilcilerini kabul etmesi ve Türk Amerikan İş Konseyi tarafından ABD iş dünyasının temsilcilerinin iştirakiyle düzenlenecek etkinliğe katılması öngörülüyor.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü
Bakan Soylu: 'Bu harekatlar olmasaydı terör koridoru kuracaklardı'
Bakan Soylu: 'Bu harekatlar olmasaydı terör koridoru kuracaklardı'
Bakan Soylu: 'KPSS için emniyet birimlerimiz tüm hazırlıklarını tamamladı'
Bakan Soylu: 'KPSS için emniyet birimlerimiz tüm hazırlıklarını tamamladı'
Son Haberler
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan...
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı 77'ye yükseldi
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı...
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Yangını çay içerek izledi
Yangını çay içerek izledi
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel hakkında yürek burkan iddia!
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel...
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Terasta uyuşturucu partisine polis baskını: 13 gözaltı, 1 tutuklama
Terasta uyuşturucu partisine polis baskını: 13 gözaltı, 1 tutuklama