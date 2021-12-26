SİYASET
26 Aralık 2021 - 13:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisini uyardı: Hazırlıksız Meclis'e gelmeyin!

SİYASET
26 Aralık 2021 - 13:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisini uyardı: Hazırlıksız Meclis'e gelmeyin!
AK Partili Milletvekillerini hazırladıkları torba yasaya ilişkin kanun teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması sonrası kamuoyunda birbirinden bağımsız oldukları gerekçesiyle tepkiler görmeye başlamıştı. Bu konu muhalefetin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dikkatini çekti ve partisine bir uyarı mesajı gönderdi.







Muhalefet partilerinin ortaya çıkardığı ve birbiriyle konu bütünlüğü olmadığının görüldüğü, içerisinde hata metinlerinin de yer aldığı yasa teklifleri hakkında sıkıntı yaşamak istemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle  doktorların maaş artışlarına ilişkin yaşanan kapsam tartışmalarının kamuoyunda tepki görmesi üzerine hem Bakanlara hem de AK Parti grubuna uyarı yaptığı öğrenildi. 

Erdoğan'ın uyarısında ise bir daha ayaküstü hazırlanmış ve yeterli derecede incelenmemiş etki analizinden uzak tekliflerin Meclis gündemine getirilmemesi ifadelerini kullandığı belirtildi.
 
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