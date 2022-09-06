Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreteri'yle gerek diğer temsilcileriyle bu görüşmeleri sürdürüyor ve bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan öte yandan, “Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerektir diye düşünüyorum. Bizim an itibariyle doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok" diyerek konuşmasını belirtti.
SİYASET
06 Eylül 2022 - 11:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Radar Kilidi konusunda hassasiyetimiz devam ediyor'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Radar Kilidi' konusu hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, “Radar kilidi konusunda hassasiyetimiz devam ediyor” diye konuştu.
SİYASET
06 Eylül 2022 - 11:06
EDİTOR
İlginizi Çekebilir