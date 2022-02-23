GÜNDEM
23 Şubat 2022 - 23:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Ukrayna krizini konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna krizi ele alınırken Putin Erdoğan tarafından Türkiye'ye davet edildi.

GÜNDEM
23 Şubat 2022 - 23:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Ukrayna krizini konuştu
Ukrayna ile Rusya arasında yaşana kriz sonrası ülke liderleri arasında telefon trafiği yaşanmaya başladı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Rusya-Ukrayna meselesi ele alınırken Erdoğan Putin'e sorunun daha karmaşık hale gelmemesini ve askeri bir çatışmanın da kimseye yarar getirmeyeceğini söyledi.








Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde dün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin iki ülke arasındaki gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşen görevleri yapmaya hazır olduğunu belirtirken Putin'e diyalog çağrısını yineledi ve diplomasiyi öne çıkarmanın fayda sağlayacağını  NATO içinde de yapıcı tutumlarını sürdürdüklerini iletti.



Telefon görüşmesinin sonunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin’i Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için en kısa süre içerisinde Türkiye’ye beklediğini söyledi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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