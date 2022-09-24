Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Acil Durum Hastanesi, Büyükşehir Yatırımları ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni için bugün Sakarya'ya geldi. Erdoğan, ilk etapta toplu açılış töreni için Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı. Ardından, Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra da Serdivan Spor Salonu'nda icra edilen 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan programın ardından helikopterle Sakarya'dan ayrıldı.Orkun Kaya - Ardacan Uzun
GÜNDEM
24 Eylül 2022 - 22:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış törenine katılmak için geldiği Sakarya'dan ayrıldı.
GÜNDEM
24 Eylül 2022 - 22:13
EDİTOR
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