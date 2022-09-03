SİYASET
03 Eylül 2022 - 21:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Mustafa Demir ile görüştü.

SİYASET
03 Eylül 2022 - 21:19
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti


TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki programın ardından Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye binası önünde toplanan vatandaşlarla selamlaştı, çocuklara hediyeler verdi.



Samsunlularla selamlaşmasının ardından makama geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir karşıladı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte belediyeye geldi.

Samsun milletvekillerinin yanı sıra protokol üyelerinin de hazır bulunduğu belediye ziyaretinde, Başkan Demir, kentte yapılan çalışmaları, sürmekte olan projelerden söz ederek sunum yaptı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Başkan Demir ile ikili görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalara tam not verdi. Ardından Erdoğan, şeref defterine ziyaret anısına duygu ve düşüncelerini yazdı.

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Haber Editörü
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