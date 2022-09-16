Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesine katılıyor













Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant kentinde görüşmelerine devam ediyor. Dün Semerkant'a gelen ve ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere zirvenin yapılacağı kongre salonuna geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün zirve çerçevesinde liderlere de hitap etmesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de zirvenin yapılacağı alana geldi. Liderler bundan sonra aile fotoğrafı çekimine katıldı.Zirveye, Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleri Rusya, Çin, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Pakistan'ın yanı sıra gözlemci üyeler Belarus, Moğolistan, İran'ın liderleri de katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in davetlisi olarak zirveye katılacak.