Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim anket sonuçlarını açıkladı: 'Tereddütsüz öndeyiz'













"14 MAYIS SEÇİMİ TARİHİ DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

"DOĞRU ZAMANIN GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

SEÇİM ANKETLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri ve aynı zamanda gündeme dair önemli başlıkları TVNET'te canlı olarak yayınlanan bir programda değerlendirdi. Seçim sonuçlarını değerlendiren Erdoğan, elde edilen sonuçlara göre tereddütsüz önde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında önemli başlıklar şöyle:- Türkiye ile hesaplarını kapatamayanlar lütfen 14 Mayıs'a dikkat etsinler. 14 Mayıs seçimleri tarihin dönüm noktası olacaktır. 14 Mayıs'ı Türkiye için yeni atılımlar yapacağımız yüzyıl dönümü olarak değerlendiriyoruz. - Düzenlediğimiz mitingler Samsun'da 120.000'den fazlaydı, bugün Erzurum'da 130.000 civarında. Pazar günü İstanbul'da miting yapacağız. PKK'dan FETÖ'ye terör örgütleri Kemal ve ortaklarının 14 Mayıs'ta kendilerine verdiği umuda güveniyor. - 14 Mayıs seçimi Cumhur İttifakı ve koalisyon-kaos masasıyla yapılacak. Türkiye'yi Batı'ya teslim sözü verdiler. BBC'ye Batı ile ilgilenmek için "Batı ile ilişkilere öncelik vereceğiz" dediler. Batı medyası iktidarı bırakıp Türkiye'deki seçimleri ana gündemi haline getirdi. Bay bay Kemal'i pohpohladılar. Bu, Batı'nın çıkarlarını ön planda tutacağımıza dair açık bir mesaj veriyor. - Bu ülkeyi zincirlerinden kurtarmak adına çok mücadele ettik. Bay bay Kemal, Türkiye'yi yeniden size bağımlı hale getireceğiz diyor. Bir başka dergi Erdoğan'ın gitsin diye kapak yapıyor. Erdoğan gitsin diyenler tefeci ve teröristtir. - Erdoğan gitsin diyorlar çünkü piyon olarak kullanmaya başladıkları terör örgütlerine nefes aldırmayacağız. 14 Mayıs'ta ülkem çok iyi talep edecek. 14 Mayıs seçimi teröristi ininde yok edenlerle, teröristin yanında yer alanların arasından geçecek. Ben halkıma güveniyorum.- Sınır ötesi operasyonlarımız henüz bitmedi. Sadece doğru anı bekliyoruz. Hepsi Kandil'i köşeye sıkıştırdı. Oradan sesleniyorlar ama onların başına da Kandil'i geçireceğiz, o günler yakın. Bugüne kadar ağızlarından “PKK terör örgütüdür” sözünü duymadık. Kemal Bey, "PKK terör örgütüdür" deyin. Neden söyleyemiyor.- Her teknik araştırma lider olduğumuzu gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı ve kongre seçimlerinde hiç tereddüt etmeden öndeyiz. Hizmet ve emek politikasının söz sahibi milletimiz olacaktır. Seçimi sosyal medya dolandırıcıları ordusu değil, sandık başındaki halk kazandı. Meydanlarda Halk Koalisyonu ve AK Parti'nin üstünlüğü sloganları atıldı. Sosyal medya trol ordusu Kemal Bey için çalıştı ve bir sürü para dağıttı. Bunlarla ülkeyi karıştırmaya çalışıyorlar.