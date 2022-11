Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştu: 'Saklandıkları tüneller mezarları olacak!'

"DÜZCE DEPREMİNDE HASAR KAYDI VAR AMA VAHİM DURUM YOK"











SURİYE'YE KARA HAREKATI MESAJI

"GİZLENDİKLERİ BETON TÜNELLER MEZARLARI OLACAK"

"BAŞARAMAYACAKLAR"

"CUMHURİYETİN YENİ YÜZYILI İÇİN 2023 SEÇİMLERİNİ KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

KEMAL KILIÇDAROĞLU'DA SERT SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada Suriye'ye karşı bir harekat mesajı verdi. Erdoğan, "Türkiye artık ülkemize yönelik saldırılara karışan teröristleri ve onlara yardım edenleri takip etme, tutuklama ve cezalandırma gücüne sahiptir." ifadelerini kullanarak "Girdiğimiz tüm anlaşmalarda olduğu gibi, Suriye ile olan sınır anlayışımıza sadık kaldık. Karşımızdakiler kendi sözlerini tutamıyorsa bizimde bu yüzden kendimizi savunma hakkımız vardır." dedi.İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar:Düzce'de meydana gelen depremde vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bazı binalar hasar gördü, ancak büyük bir hasar olmadı. Kurumlarımız gerekli doğrulama ve tespitleri yapmaktadır. TOKİ projesinden kentsel dönüşüm projelerine, Türkiye'yi depreme hazırlamak için binaları yeniliyor ve kurumsal altyapıyı genişletiyoruz. Gölyaka depremi depremdeki gerçeği ve aynı zamanda yaşamaya ne kadar yakın olduğunu, çalışmaların hızlandırılması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Evleri, işyerleri ve kamu hizmet binalarıyla yepyeni, pırıl pırıl bir Yusufeli'ne hayat verdik. Türkiye'nin Yüzyıl Vizyonu'nda bir altyapı projesi olarak Yusufeli Barajı'nı saygıyla anıyoruz. Buradan yılda 5 milyar dönüşüm elde ediyoruz. Devlet bütçesinden 35 milyar dolar eşiğine geldik. Bakın Kemal Bey, bakın ne hale geldik, ne yapıyoruz. O zaman bana kaynağın nerede olduğunu söyleme. Bazen ulusal bütçelerden gelir, bazen uluslararası fonlardan gelir. Ama yapıyoruz, bizi farklı kılan da bu.Bugün terör olayının gidişatı ve yeni gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum. İstiklal Caddesi'ni bombalayanların ve işbirlikçilerinin kimlikleri kısa sürede belirlendi. Bombayı yerleştiren terörist ve suç ortakları yargılandı. Tepeden tırnağa bu eyleme dahil olan herkes şüphesiz bulunacak ve hesabı sorulacaktır. Türkiye artık ülkelerimize ve milletlerimize yönelik saldırılara karışan teröristleri ve onları destekleyenleri takip etme, tutuklama ve cezalandırma gücüne sahiptir. Saldırıyı timsah gözyaşlarına bağlayanlar ameliyata tepki gösterdi. Daha önceki tüm anlaşmalarda olduğu gibi Suriye ile sınır anlaşmamıza sadık kaldık. İnsanlar önümüzde sözlerini tutamazlar, bu yüzden kendimize bakma hakkımız var. Somut nedenler ve inkar edilemez gerçekler var.Yılbaşından bu yana terör örgütlerinin liderleri sivil halka yönelik açıklama ve emirlerle gerçek yüzünü gösterdi. Geçen yıl PKK ve bağlantılı grupların sınırlarımız içinde düzenlediği 87 farklı terör saldırısında 153 korucu ve 173 sivil şehit oldu. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 bin 500'e ulaştı. Çözüm sürecinden sonra taban desteğini kaybeden ve Kuzey Irak'ta varlığını sürdüremeyen örgüt, tüm dikkatini Suriye'ye çevirdi. Artık kimsenin bu yalanla bize gelmesine tahammülümüz kalmadığını belirtmek isterim. Uçak ve SİHA operasyonları daha başlangıç. Tüm güney sınırlarını şeritlerle kapatma kararlılığımız daha da güçlü. Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi operasyonlar nedeniyle bu şeridin bir parçasını oluşturduk. Tel Rıfat, Menbiç, Ayn El Arab gibi pişmiş yerleri tek tek ele alıyoruz. Hava operasyonlarını kesintisiz sürdürürken en uygun zamanda karadan teröristlere binin. Bu beton tünelin onların mezarı olacağı gün yakındır.Irak ve Suriye kesinlikle rahatsız olmasınlar. Bu operasyonlarımız Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaktadır. Tek derdimiz kendi vatandaşlarımız ve kardeşlerimiz için güvenli, huzurlu ve müreffeh bir gelecek inşa etmektir. Son dönemde hem yurt içinde hem de hudut bölgelerinde artan saldırılar, terör örgütlerinin ve onları kundaklayanların Türkiye'nin geleceğine yönelik hesaplarına bağlanıyor. Terör örgütleriyle ipi elinde tutanların mide ağrıları ortadadır. Ülkemizin gelecekte güvenli ve istikrarlı olduğundan endişe ediyorlar. Sınır kasabalarını bombalayarak ülkemizi çökerteceklerini sanıyorlar. Ekonomik imtihanların ülkemizi Türk yüzyılının gidişatından uzaklaştıracağına inanıyorlar. Bu adımların üzerinden çok zaman geçtiğini bilmiyorlar.Mesajımız Türkiye'ye diz çöktürmek, bekçinin burnunu ovmak ve sokakları karıştırmaya çalışmaktır. Halen dürüst olmayan yöntemler kullanmaya çalışanlara açıktır. Vandalları yenen teröristleri gömen ve ekonomik tetikçilere eyvallahı olmayan ve Türkiye'yi sinsi yöntemler ile dize getirmek isteyenlere mesajımız nettir; başaramayacaksınız.Küresel mali krizden Covid-19 salgınına kadar her şey gerçeğe işaret ediyor. Umarım ülkem kendisi için fedakarlık arayanlara aradıkları fırsatı 2023 sandıkta vermez. Cumhur İttifakı olarak 2023 seçimlerinde büyük kazanalım. Aksi takdirde, sorumluluk taşıyamayacak kadar yük oluruz.Kendine bir başkanlık alanı açamayan bu adama vermenin nefes israfı olduğunu biliyoruz. Öğretmeninden polisine, sağlık çalışanından çiftçisine kadar haksız, hukuksuz, ahlaksız ve pervasızca suçladığı her memurun sahipsiz olmadığını göstermek için.. Cevap verin.Hiçbiri suçlanmadı. Biz onların yanındayız ve arkalarındayız. Türkiye'de her türlü yalan ve iftiranın yayılabileceğini dışarıdan düşünenlere şiddetle müdahale ediyoruz. Tüm umudumuzu kaybetmek istemiyoruz. Bu kişinin vizyonunu açıklamaya hazırlandığını ilk kez duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu, gerçekten rekabet etmek ve üzerinde çalışmak istediğimiz bir alan.