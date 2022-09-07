SİYASET
07 Eylül 2022 - 21:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic tarafından uğurlandı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Balkan turu çerçevesinde geldiği Sırbistan'dan Hırvatistan'a geçmek üzere ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı havalimanında uğurladı.

SİYASET
07 Eylül 2022 - 21:25
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic tarafından uğurlandı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu çerçevesinde geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sancaklı bölgesindeki liderlerle görüşmesinin ardından turun üçüncüsü durağı olan Hırvatistan'a doğru yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da Türk inşaat firmaları ve işçilerinin katkılarıyla inşa edilen Belgrad Kulesi'ni ziyaret ederek işçilerle bir araya gelmişti. Bugün katıldığı Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sırbistan'ı Balkanlar'da barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.



EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hırvatistan'ı ziyaret etti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hırvatistan'ı ziyaret etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da Sancaklı liderlerle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da Sancaklı liderlerle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunda Belgrad Kulesini ziyaret etmeyi ihmal etmedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunda Belgrad Kulesini ziyaret etmeyi ihmal etmedi!
Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine devam ediyor! Akşener'in bu seferki durağı Şişli ve Beyoğlu esnafı oldu
Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine devam ediyor! Akşener'in bu seferki durağı Şişli ve Beyoğlu esnafı oldu
Ekrem İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği ziyaret sözünü yerine getirdi
Ekrem İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği ziyaret sözünü yerine getirdi
İYİ Parti soğuk rüzgarlar esiyor! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık istifa etti
İYİ Parti soğuk rüzgarlar esiyor! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık istifa etti
Son Haberler
İphone 14 serisi ve Apple Watch 8 serisi görücüye çıktı! Merakla beklenen Apple ürünlerinin özellikler ve satış fiyatları
İphone 14 serisi ve Apple Watch 8 serisi görücüye çıktı! Merakla...
9 Eylül'de konser vermek için hazırlanan Megastar Tarkan'ın konser vereceği sahne yıkıldı! Sahnenin altında kalan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı! Tunç Soyer açıklama yaptı
9 Eylül'de konser vermek için hazırlanan Megastar Tarkan'ın konser...
Yıldız futbolcu Galatasaray'da! Mauro Icardi'nin alacağı ücret dudak uçuklattı
Yıldız futbolcu Galatasaray'da! Mauro Icardi'nin alacağı ücret dudak...
Bağ evinde aile faciası: 2 ölü
Bağ evinde aile faciası: 2 ölü
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı'nda son 8 günde üçüncü patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı'nda son 8 günde üçüncü patlama
Bitlis'te Ay'ın bulutlar arasında geçişi hayranlık uyandırdı
Bitlis'te Ay'ın bulutlar arasında geçişi hayranlık uyandırdı
'Kesik baş' cinayetinde çelişkili ifadeler veren kardeş tutuklandı
'Kesik baş' cinayetinde çelişkili ifadeler veren kardeş tutuklandı
İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Meksika’da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Meksika’da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Yusuf Demir ve Mathias Ross Galatasaray'da
Yusuf Demir ve Mathias Ross Galatasaray'da
Galatasaray'dan bir transfer daha! Sarı kırmızılılar Milot Rashica'yı renklerine bağladı
Galatasaray'dan bir transfer daha! Sarı kırmızılılar Milot Rashica'yı...
Galatarasay genç yıldız Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
Galatarasay genç yıldız Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı
Osmaniye'de çıkan orman yangınında mutlu son! Yangın büyümeden söndürüldü
Osmaniye'de çıkan orman yangınında mutlu son! Yangın büyümeden...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hırvatistan'ı ziyaret etti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hırvatistan'ı ziyaret etti!