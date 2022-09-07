Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic tarafından uğurlandı













Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu çerçevesinde geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sancaklı bölgesindeki liderlerle görüşmesinin ardından turun üçüncüsü durağı olan Hırvatistan'a doğru yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic uğurladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da Türk inşaat firmaları ve işçilerinin katkılarıyla inşa edilen Belgrad Kulesi'ni ziyaret ederek işçilerle bir araya gelmişti. Bugün katıldığı Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sırbistan'ı Balkanlar'da barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.