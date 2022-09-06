Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da













Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in ardından Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından karşılandı. Resmi karşılama ise yarın Cumhurbaşkanlığı Sarayında yapılacak.