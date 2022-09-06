SİYASET
06 Eylül 2022 - 22:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan'a geldi.

SİYASET
06 Eylül 2022 - 22:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in ardından Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından karşılandı. Resmi karşılama ise yarın Cumhurbaşkanlığı Sarayında yapılacak.



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Haber Editörü
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