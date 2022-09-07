DÜNYA
07 Eylül 2022 - 12:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vuçiç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vuçiç ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

DÜNYA
07 Eylül 2022 - 12:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vuçiç ile görüştü


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in ardından Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan'da dün Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından karşılandı. Sırbistan'da temaslarına bugün başlayan Erdoğan, Belgrad'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamanın ardından liderler, ikili görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmede ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, altyapı ve yatırım projeleri olmak suretiyle çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin daha da ilerletilmesi için çalışmalar ele alındı.

Erdoğan, Vuçiç ile düzenleyeceği ortak basın toplantısından sonra Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda iş adamlarına hitap edecek. Belgrad Kulesini de ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan temaslarını tamamlayarak Balkan turunun son durağı olan Hırvatistan'a geçecek.

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Haber Editörü
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