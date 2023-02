Cumhurbaşkanı Erdoğan söz verdi: Hatay'ın demografik yapısı değişmeyecek!

Erdoğan'ın açıklamalarının başlıkları şöyle:







TOKİ'NİN TAKSİTLERİ 3 AY SÜRELİ ERTELENDİ

'BİZE BİR YIL MÜSAADE'

20 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

HATAY DEMOGRAFİK YAPISI DEĞİŞMEDEN İNŞA EDİLECEK

Kahramanmaraş'ta depremin en çok yaşandığı illerden biri olan Hatay'da incelemelerde bulunmak isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli ile birlikte bölgeye gitti. İki lider, arama kurtarma operasyonunda yer alan ekiple art arda bir araya geldi ve çalışmaları hakkında bilgilendirildi. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan basına açıklama yaparak halka seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkilenen bölgelerle ilgili yeni kararı her koşulda yanınızdayız mesajıyla duyurdu."İki hafta önce yaşanan depremleri çetin bir yolun acılı bir sayfası olarak kazıdık. Ailesini kaybetmiş çok kardeşim var, başsağlığı diliyorum. Hepiniz şehitlerimizin ruhlarına Fatiha diyelim. 9 saatlik bir süre ile yaşadığımız depremler, etki alanı ve yıkıcı gücü ile dünyada eşi olmayan olaylardan biri haline geldi. Depremde kırılan 5 farklı fay hattı ile 7 metre toprak yer değiştirdi. Bölgede 6 binden fazla artçı sarsıntı gerçekleşti." "Her halükarda biz vatanımıza sahip çıkıyoruz. Deprem haberini aldığımız an itibariyle tüm servisleri ve tüm ekipleri seferber ettik. Arama kurtarma operasyonunu seferber ederek başlattık. Bütün illerden tüm yetkilileri deprem bölgesine gönderdik. Diğer ülkelerden de ekipleri ülkemize aldık. Sürecin yönetilmesi için de gerekli yasal altyapıyı oluşturduk. Felaketten sağ kurtulanları hayata döndürmek için gece gündüz çalıştık.""Tüm şehirleri evleriyle, işleriyle, sanayileriyle, tarımıyla, tarihi ve kültürel değerleri ile en ufak bir aksama olmadan restore edeceğiz. Bir yıl içinde depremzedeler için yeni konutlar yapacağız. TOKİ taksitini 3 ay erteledik." "Eğitim öncelik listemizin başında yer alıyor. Her bir ilkokul ve ortaokula bir göz atalım. Bankamız deprem bölgelerine ek yardım sağlamaktadır.""Buraları sıfırdan inşa ediyoruz. Öyleyse güçlendirelim, yapalım. Sıfırdan yeni bir Antakya inşa edeceğiz, Arsuz'u İskenderun'u yeniden yapacağız. Tüm vatandaşların buraya barış içinde yerleşebilmesi için tüm yıkılan ve harap olan yerleri sıfırdan yeniden inşa edin. Ama en az bir yıl bekleyin.""İŞKUR'un topluma erişim programı kapsamında 20.000 vatandaş hızla istihdam edilmektedir. Deprem bölgesinde hem işletme hem de yatırım için 20 bin TL tutarında destek paketi hazırlandı." "Depremden etkilenen çiftçilere, devlet destekli Ziraat Bankası ile Tarım kredi Kooperatfilerinin vermiş oldukları kredilerde bir yıl süreyle erteleme izni verildi. (Kentsel Dönüşüm) İdeolojik takıntıların ve basit çıkar kaygılarının önüne geçme çabaları da son bulacak."Hatay'ın değişen demografisi gibi dedikodulara inanmayın. Hatay'ın demografisini değiştirme yönüne kimsenin gücü yetmez. ”