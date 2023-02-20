Cumhurbaşkanı Erdoğan söz verdi: Hatay'ın demografik yapısı değişmeyecek!

Kahramanmaraş'ta depremin en çok yaşandığı illerden biri olan Hatay'da incelemelerde bulunmak isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli ile birlikte bölgeye gitti. İki lider, arama kurtarma operasyonunda yer alan ekiple art arda bir araya geldi ve çalışmaları hakkında bilgilendirildi. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan basına açıklama yaparak halka seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkilenen bölgelerle ilgili yeni kararı her koşulda yanınızdayız mesajıyla duyurdu.
Erdoğan'ın açıklamalarının başlıkları şöyle:
"İki hafta önce yaşanan depremleri çetin bir yolun acılı bir sayfası olarak kazıdık. Ailesini kaybetmiş çok kardeşim var, başsağlığı diliyorum. Hepiniz şehitlerimizin ruhlarına Fatiha diyelim. 9 saatlik bir süre ile yaşadığımız depremler, etki alanı ve yıkıcı gücü ile dünyada eşi olmayan olaylardan biri haline geldi. Depremde kırılan 5 farklı fay hattı ile 7 metre toprak yer değiştirdi. Bölgede 6 binden fazla artçı sarsıntı gerçekleşti." "Her halükarda biz vatanımıza sahip çıkıyoruz. Deprem haberini aldığımız an itibariyle tüm servisleri ve tüm ekipleri seferber ettik. Arama kurtarma operasyonunu seferber ederek başlattık. Bütün illerden tüm yetkilileri deprem bölgesine gönderdik. Diğer ülkelerden de ekipleri ülkemize aldık. Sürecin yönetilmesi için de gerekli yasal altyapıyı oluşturduk. Felaketten sağ kurtulanları hayata döndürmek için gece gündüz çalıştık."