Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suudi arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine Suudi Arabistan’a iki günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret çerçevesinde geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde temaslarına eden Cumhurbaşkan2ı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi bir törenle karşılandı. Erdoğan burada Kral Abdülaziz'in ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir görüşme gerçekleştirdi.
GÜNDEM
29 Nisan 2022 - 09:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüşme gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde görüştü.
GÜNDEM
29 Nisan 2022 - 09:15
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