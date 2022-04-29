GÜNDEM
29 Nisan 2022 - 09:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde görüştü.

GÜNDEM
29 Nisan 2022 - 09:15
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüşme gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suudi arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine Suudi Arabistan’a iki günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret çerçevesinde geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde temaslarına eden Cumhurbaşkan2ı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi bir törenle karşılandı. Erdoğan burada Kral Abdülaziz'in ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir görüşme gerçekleştirdi.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Enerji Bakanlığı duyurdu! 65 memur alımı yapılacak!
Enerji Bakanlığı duyurdu! 65 memur alımı yapılacak!
Yeni atama kararları Resmi Gazete 'de yayınlandı
Yeni atama kararları Resmi Gazete 'de yayınlandı
Son Haberler
Anadolu Efes'ten büyük başarı! 5. kez Final-Four'da
Anadolu Efes'ten büyük başarı! 5. kez Final-Four'da
Polis'ten göçmen evine baskın!
Polis'ten göçmen evine baskın!
Enerji Bakanlığı duyurdu! 65 memur alımı yapılacak!
Enerji Bakanlığı duyurdu! 65 memur alımı yapılacak!
E-devletten yeni hizmet! Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulaması Yapılabilecek
E-devletten yeni hizmet! Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulaması...
Bayram öncesi benzine zam
Bayram öncesi benzine zam
Ales sonuçları açıklandı
Ales sonuçları açıklandı
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Bursa'da özel araçlarla dilenci servisi yapılıyor
Bursa'da özel araçlarla dilenci servisi yapılıyor
Enflasyon raporunu açıklandı!
Enflasyon raporunu açıklandı!
Ankara'da tamir esnasında cep telefonu bataryası patladı
Ankara'da tamir esnasında cep telefonu bataryası patladı