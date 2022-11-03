GÜNDEM
03 Kasım 2022 - 10:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! TOKİ arsa başvurularında son gün değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ arsa başvuru tarihlerinin uzatıldığını açıkladı. TOKİ arsa son başvuru tarihi, arsa başvurusu nasıl yapılır sorularının yanıtı haberimizde.

GÜNDEM
03 Kasım 2022 - 10:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! TOKİ arsa başvurularında son gün değişti


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İlk Evim İlk İş Yerim Projesi’nde değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurusu yapılan projenin konut başvuruları 31 Ekim tarihinde sona ermişti. TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başvuru tarihinin uzatıldığını açıkladı.

TOKİ arsa ve iş yeri başvuru tarihi uzatıldı!

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında arsa ve iş yeri başvuruları 10 Ekim 2022 tarihinde başlamıştı. Başvuru için son tarih 7 Kasım olarak açıklanmıştı ancak bu tarihe kısa bir süre kala değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında arsa projesine yoğun bir başvuru olduğunu ve başvuru tarihinin 15 Kasım’a kadar uzatıldığını duyurdu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ 7 Kasım’da sona erecek arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini inşallah 15 Kasım’a kadar uzatıyoruz “ dedi. Buna göre TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları 15 Kasım 2022 Salı tarihinde bitecek.

TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ arsa başvuruları e-devlet sistemi üzerinden ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılmaktadır. Projeye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemine T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra arama kutucuğuna “ TOKİ Arsa Başvurusu “ yazarak ilgili bölüme kolayca ulaşabilecekler. Burada kendilerinden talep edilen bilgileri girdikten sonra talep edilen başvuru bedelini de yatırdıktan sonra başvuruları tamamlanmış olacak.

TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım gününe kadar devam edecek. Bu tarihten sonra yeni başvuru kabul edilmeyecek. Bu nedenle vatandaşların son başvuru tarihinden önce işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

TOKİ arsa kurası ne zaman çekilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Mart 2023 tarihine kadar konut ve arsa kuraları kademeli bir şekilde yapılacak. Başvuru tarihini takip eden hafta başlayacak olan arsa kuraları Mart ayına kadar devam edecek. Kura çekimi gerçekleştirildikten sonra ise hak sahipleri yine kura ile belirlenecek.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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