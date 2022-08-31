YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 18:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tayyip Dede' Diye Seslenen Çocuklara Hediyeler Verdi - İstanbul

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 18:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tayyip Dede' Diye Seslenen Çocuklara Hediyeler Verdi - İstanbul


Tuzla'da Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine 'Tayyip dede' diye seslenen Kübra ve Metehan kardeşleri fark edip aracını durdurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini ellerinde Türk bayraklarıyla yağmurun altında bekleyen çocuklar ile sohbet ederek onlara hediyeler verdi.


Tuzla'da yaşayan Kübra (10) Metehan Ateş (6) adlı kardeşler, yaklaşık 2 buçuk saatlik sağanak yağış altında ellerinde bayraklarla, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılmak üzere Tuzla'ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören çocuklar 'Tayyip dede' diyerek seslendi. Çocukları farkına varan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracını durdurarak çocuklarla ve çevredekilerle sohbet etti. Erdoğan, Kübra ve Ateş kardeşlere oyuncak hediyesi vererek bir müddet sohbet etti.





“Tayyip dedemi yolda görünce elimi salladım, durdu, çok mutluyum”


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördükleri için çok mutlu olduğunu söyleyen Kübra Ateş, "Tayyip dedemi gördüm. Tayyip dedemi yolda görünce elimi salladım, durdu. Benim yanağımdan öptü bana hediye verdi çok mutlu oldum. Yağmur altında 2 buçuk saattir bekliyoruz. Yağmur yağdı, şimşekler çarptı ancak ben pes etmedim. Recep Tayyip Erdoğan dediğimizi bekledik ve sonu itibariyle geldi çok mutlu oldum.” dedi.



“Yağmur altında çocuklarla 2 buçuk saattir bekliyoruz”


Konu hakkında konuşan Metehan ve Kübra kardeşlerin annesi Hülya Ateş, “Çok mutluyum Cumhurbaşkanını yakından gördüğüm için. Ben burada oturuyorum. Daha öncesinde de Deniz Harp Okulundaki programlara geldiğinde kendisini uzaktan görme şansımız olmuştu. Ama be kez durdu, şanslıydık. Çocuklara da hediyeler verdiler. Çok mutlu oldum. Onu yakından görmek çok memnun etti beni. Yağmur altında çocuklarla 2 buçuk saattir bekliyoruz sırf onu görebilmek için" şeklinde konuştu.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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