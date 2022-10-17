Geçtiğimiz gün Bartın'daki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında yaralanan işçiler tedavilerinin İstanbul'da yapılması için Başakşehir Çam ve Sakura Belediye Hastanelerine sevk edildiler. Altı madencinin ambulansla İstanbul'a götürüldüğü hastanede maden işçilerinin sağlık durumlarını bizzat görmek ve doktorlardan bilgi almak isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir ziyaret gerçekleştirdi. Maden işçilerinin tedavileriyle ilgilenen doktorlardan gerekli bilgiler alan Erdoğan, hem işçilere hem de yakınlarına geçmiş oldun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra İstanbul AK Parti il başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve hastanenin koordinatör başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit'te vardı.
GÜNDEM
17 Ekim 2022 - 01:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavileri devam eden maden işçilerini görmeye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan madencilerin sağlık durumları hakkında bilgi almak için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gitti. Erdoğan, doktorlardan bilgi alarak yaralı madencilere geçmiş olsun dileklerini iletti.
GÜNDEM
17 Ekim 2022 - 01:52
EDİTOR
İlginizi Çekebilir