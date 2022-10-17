GÜNDEM
17 Ekim 2022 - 01:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavileri devam eden maden işçilerini görmeye gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan madencilerin sağlık durumları hakkında bilgi almak için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gitti. Erdoğan, doktorlardan bilgi alarak yaralı madencilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

GÜNDEM
17 Ekim 2022 - 01:52
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavileri devam eden maden işçilerini görmeye gitti


Geçtiğimiz gün Bartın'daki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında yaralanan işçiler tedavilerinin İstanbul'da yapılması için Başakşehir Çam ve Sakura Belediye Hastanelerine sevk edildiler.

Altı madencinin ambulansla İstanbul'a götürüldüğü hastanede maden işçilerinin sağlık durumlarını bizzat görmek ve doktorlardan bilgi almak isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir ziyaret gerçekleştirdi. Maden işçilerinin tedavileriyle ilgilenen doktorlardan gerekli bilgiler alan Erdoğan, hem işçilere hem de yakınlarına geçmiş oldun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra İstanbul AK Parti il başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve hastanenin koordinatör başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit'te vardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavileri devam eden maden işçilerini görmeye gitti

"BEŞ YARALININ SAĞLIK DURUMLARI BİRAZ CİDDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından kapıda kendisini bekleyen gazetecilere bir açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Beş yaralının durumu biraz ağırdı, birinin bilinci yerindeydi ve kendisiyle biraz konuştuk. Doktor da bana detaylı olarak gerekli bilgileri verdi. Şu an için ne yapılması gerekiyorsa tüm müdahaleler doktorlar ve ilgili birimler tarafından yapılıyor. Ameliyattan çıkanlar şu an daha iyi durumdalar. Dua edelim. Doktorlarımız günün her saati yanlarında. Gördüğünüz gibi hastanelerimiz dünyadaki tüm fiziki donanıma sahip ve doktorlarımız zeka olarak çok güçlü bir ekip. Yanık ameliyatından diğer anesteziklere, enfeksiyonlara kadar her şey bu hastanede artık bunların dışında mevcut.

Gördüğünüz gibi, tüm akraba ve akrabalarla mümkün olduğunca ev sahipliği yapılıyor. Amasra'da cenazeleri yöneten bir arkadaşım orada da yapmış zaten. Dualarımızla buradaki altı kardeşin sağlıklarına kavuşup geri dönmelerini diliyoruz."

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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