GÜNDEM
08 Mayıs 2022 - 13:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm annelerin anneler gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Anneler Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Sevgi, emek, fedakârlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
08 Mayıs 2022 - 13:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm annelerin anneler gününü kutladı
Her yıl mayıs ayının 2. Pazar günü kutlanan Anneler günü bu yıl yine yurt genelinde kutlandı. Annelerini mutlu etmek isteyenler annelerine hediye ,çiçek götürürken bazıları da annelerine sarılarak annelerine sevgilerinin gösterdiler. Anneler günü vesilesiyle  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Anneler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Sevgi, emek, fedakârlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Annelere kıymeti “cennetin annelerin ayakları altında olduğunu” belirterek gösteren bir medeniyetin mensupları olarak bizler için annelerimiz müşfik bir sığınaktır. Günlük yaşam mücadelesi içinde annelerin hayır dualarının, en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu asla unutmamalı, layık oldukları hürmet ve sevgiyi onlardan eksik etmemeliyiz. Başımızın tacı annelerimizden dileğimiz de evlatlarının, ülkemizin, milletimizin üzerinden hayır dualarını ve emeklerini eksik etmemeleridir. Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum”

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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