DÜNYA
19 Eylül 2022 - 18:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nden BM Genel Kurul Merkezi'ne geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'ne hitap etmek üzere ABD ziyaret programında ikamet ettiği Türkevi'nden Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne geçti.

DÜNYA
19 Eylül 2022 - 18:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nden BM Genel Kurul Merkezi’ne geçti


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temaslarına devam etmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün BM Vesayet Konseyi'nde düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'ne hitap etmek üzere ABD ziyaret programında ikamet ettiği Türkevi'nden Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne geçti. BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Türkevi'nden yürüyerek BM Genel Merkezi'ne geçti.

Öte yandan, BM 77'inci Genel Kurulu nedeniyle ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerinin New York'ta gelişi devam etmektedir. BM Genel Kurulu'nun da bulunduğu Birinci Cadde'de güvenlik önlemleri arttırıldı. Polis sayısının arttırıldığı caddede görev alan güvenlik personeli sayısı da arttırıldı. Ayrıca dünyanın yakından takip ettiği zirve çerçevesinde basın mensuplarının da New York'ta yoğun mesaisi başladı.



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