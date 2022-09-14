Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Türkmenistan Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Ishanguliyev'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
SİYASET
14 Eylül 2022 - 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Büyükelçisi Ishanguliyev'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev'i kabul etti.
SİYASET
14 Eylül 2022 - 15:15
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