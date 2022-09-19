Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam etmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ı kabulünün ardından Türkevi'nde Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Rashad Muhammed el-Alimi ile görüştü.
DÜNYA
19 Eylül 2022 - 21:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı el-Alimi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları çerçevesinde Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Rashad Muhammed el-Alimi ile görüştü.
DÜNYA
19 Eylül 2022 - 21:09
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