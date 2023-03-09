Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kredi paketini müjdeledi! 250.000 TL bu koşullarla dağıtılacak! Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedeler için ayrılan 250 milyarlık kredi paketine 100 milyarlık ekleme yaptıklarının müjdesini verdi. Depremzede vatandaşlar ve esnaf için verilecek kredi paketlerinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. İşte detaylar...
DEPREMZEDELER İÇİN 100 MİLYAR DAHA EK İLAVE DAHA
Cumhurbaşkanlığı külliyesinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında konuşan Erdoğan, işletmelerin 2023 yılı KOSGEB borçlarını sildiklerini; işletmeci olup da vefat eden vatandaşların tüm borçlarının silindiğini belirtti. Aynı zamanda Kalkınma Ajansının deprem bölgelerinde etkin bir rol oynadığı ve çalıştığını belirterek aynı zamanda bireysel kredi destek paketlerinde de artırım yoluna gidildiğini vurguladı. Depremzede vatandaşlar için ayrılan 250 bin milyarlık kredi paketine ek olarak 100 milyar kredi paketini eklendiğini de duyurdu. Esnaf vatandaşların yüzünü de güldüren toplantıda, esnaf vatandaşlara da kredi verileceği açıklandı. İşte diğer ayrıntılar...
Esnafa 60 ay vadeli, 250 bin TL olmak üzere, Hazine'nin de bir kısmını ödeyeceği kredi paketini vereceklerini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Faiz oranını ise 7,5 olarak belirlendiğini de duyurdu. Geri hayaya ve normale dönme çalışmalarında sıkı çalıştıklarını, askerinden tut da tüm teknik persolin deprem sürecinde etkin rol oynadığından da bahsetti.