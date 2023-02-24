NATO Genel Sekreteri Stoltenberg son dakika açıklamasında, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı gerçekleştirileceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuda mutabık kaldıklarını duyurdu. Bu gelişme, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu sürecinde yaşanan gerginliklerin ardından geldi.
GÜNDEM
24 Şubat 2023 - 20:34
Cumhurbaşkanı ile anlaşma sağlandı! 2 ülke ile bir araya geliniyor: Son olaylardan sonra...
Güncel bir haber olarak aktarılan bilgiye göre, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu sonrası süreçle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'teki skandallar ve teröre verilen destek gerekçesiyle üyeliklerine sıcak bakmadığı belirtiliyor. Yeni gelen bilgiye göre, üç ülke olan İsveç, Finlandiya ve NATO, mart ayının ortalarında bir araya gelecekler. Ancak toplantıda ne konuların ele alınacağı hakkında bir bilgi verilmedi.
GÜNDEM
24 Şubat 2023 - 20:34