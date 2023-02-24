GÜNDEM
24 Şubat 2023 - 20:34

Cumhurbaşkanı ile anlaşma sağlandı! 2 ülke ile bir araya geliniyor: Son olaylardan sonra...

Güncel bir haber olarak aktarılan bilgiye göre, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu sonrası süreçle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'teki skandallar ve teröre verilen destek gerekçesiyle üyeliklerine sıcak bakmadığı belirtiliyor. Yeni gelen bilgiye göre, üç ülke olan İsveç, Finlandiya ve NATO, mart ayının ortalarında bir araya gelecekler. Ancak toplantıda ne konuların ele alınacağı hakkında bir bilgi verilmedi.

GÜNDEM
24 Şubat 2023 - 20:34
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Cumhurbaşkanı ile anlaşma sağlandı! 2 ülke ile bir araya geliniyor: Son olaylardan sonra...


NATO Genel Sekreteri Stoltenberg son dakika açıklamasında, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı gerçekleştirileceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuda mutabık kaldıklarını duyurdu. Bu gelişme, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu sürecinde yaşanan gerginliklerin ardından geldi.

SON DAKİKA | "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE MUTABIK KALDIK" DİYEREK DUYURDU! MART ORTASINDA KRİTİK ÜÇLÜ ZİRVE: TÜRKİYE, İSVEÇ VE FİNLANDİYA BİR ARAYA GELİYOR

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Estonya ziyareti sırasında üçlü bir basın toplantısında Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte konuştu. Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının üzerinden geçen bir yılda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci ile ilgili gelişmelerin yaşandığını hatırlattı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinde ilerleme kaydettiklerini ve 28 NATO müttefikinin katılım protokollerini onayladığını belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, mart ayında İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında üçlü bir toplantı düzenlenmesi konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. konutToplantının amacı, haziranda imzalanan anlaşmanın uygulanması ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecinin tamamlanması olacak. Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine olumlu baktığını, ancak İsveç'le ilgili bazı konuların hala bulunduğunu ifade etti. Ancak iki ülkenin katılım protokollerinin uygulanma zamanının geldiğini ve iki ülkenin de üzerine düşeni yerine getirdiğini söyledi. Stoltenberg ayrıca, Macaristan Meclisinin önümüzdeki hafta iki ülkenin katılım protokollerini onaylamak üzere süreci başlatacağını ve bu gelişmeden memnuniyet duyduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri, Finlandiya ve İsveç'in en kısa sürede NATO üyesi olmalarını amaçladıklarını da ekledi.



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