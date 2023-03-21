GÜNDEM
21 Mart 2023 - 15:13

Cumhurbaşkanı imzaladı: Depremzedelere ait o borçlar komple silindi!

Kahramanmaraş depreminde evleri ağır hasar gören depremzede vatandaşların elektrik ve doğalgaz borçları komple silindi. Söz konusu cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayımlandı.

GÜNDEM
21 Mart 2023 - 15:13
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Cumhurbaşkanı imzaladı: Depremzedelere ait o borçlar komple silindi!


Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde 50.000'den fazla can kaybedildi. Deprem bölgelerinde elektrik ve doğalgaz abonelerinin sorumluluğuna ilişkin ise iki önemli kararın alındığı bildirildi.

TÜM BORÇLAR SİLİNDİ, İCRA TAKİPLERİ KALDIRILDI

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, evleri depremde ağır ve orta hasar gören depremzedelere ait elektrik ve aynı zamanda doğalgaz borçları tamamen silindi. Fatura yükümlülüklerinin ödenmesine yönelik süreç ve uygulama prosedürleri de kaldırılmıştır.



Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile depremzedelere ait o borçlar komple silindi!

Söz konusu kararname içeriğinde evleri ağır ve orta hasar alan depremzede vatandaşların 6 Şubat tarihine kadar olan tüm borçları komple kaldırıldı. Depremzedelerin borçlarının 6 Şubat'a kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Dairesi tarafından ödenmesine karar verildi.

FATURA ÖDEMELERİ İÇİN ERTELEME KARARI

Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanması nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın yanı sıra Gaziantep'e bağlı Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde 6 Şubat'tan sonra gelen elektrik ve doğalgaz fatura ödemeleri 31 Mayıs tarihine ertelenmiştir. Söz konusu fatura bedelleri Haziran ayı itibariyle dilenirse 6 eşit taksit halinde ödenebilir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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