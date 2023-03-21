Cumhurbaşkanı imzaladı: Depremzedelere ait o borçlar komple silindi!







TÜM BORÇLAR SİLİNDİ, İCRA TAKİPLERİ KALDIRILDI







FATURA ÖDEMELERİ İÇİN ERTELEME KARARI

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde 50.000'den fazla can kaybedildi. Deprem bölgelerinde elektrik ve doğalgaz abonelerinin sorumluluğuna ilişkin ise iki önemli kararın alındığı bildirildi.Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, evleri depremde ağır ve orta hasar gören depremzedelere ait elektrik ve aynı zamanda doğalgaz borçları tamamen silindi. Fatura yükümlülüklerinin ödenmesine yönelik süreç ve uygulama prosedürleri de kaldırılmıştır.Söz konusu kararname içeriğinde evleri ağır ve orta hasar alan depremzede vatandaşların 6 Şubat tarihine kadar olan tüm borçları komple kaldırıldı. Depremzedelerin borçlarının 6 Şubat'a kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Dairesi tarafından ödenmesine karar verildi.Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanması nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın yanı sıra Gaziantep'e bağlı Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde 6 Şubat'tan sonra gelen elektrik ve doğalgaz fatura ödemeleri 31 Mayıs tarihine ertelenmiştir. Söz konusu fatura bedelleri Haziran ayı itibariyle dilenirse 6 eşit taksit halinde ödenebilir.