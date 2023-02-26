









DEPREMZEDELER İÇİN ACİL NAKİT PARASİ 10 BİN TL







Cumhurbaşkanı imzaladı: Her aileye 10.000 TL nakit yardımı yapılacak! Şart yok kural yok. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin etkileri halen sürüyor ve uzun sürede geçmeyeceğe benziyor. Devlet bunun için kolları sıvadı. 13,5 milyon vatandaşı etkileyen deprem felaketinden etkilenen depremzedelere 10 bin TL tutarında ödeme yapacak. Acil nakit ihtiyacı kapsamında verilecek bu ödemeler tüm depremzedeleri ilgilendiriyor. Peki bu ödemeler nasıl alınacak? Hangi bankadan alınacak? İşte tüm detaylar...Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem nedeniyle zarar gören vatandaşlar için destek ödemesi yapılacak. Acil nakit ihtiyacı adı altında verilecek bu ödemeler ise Ziraat Bankası'ndan alınabilecek. Bunun sadece tek bir şart bulunuyor .İşte o şart ve diğer ayrıntılar...Depremden doğrudan etkilenen vatandaşların alabileceği 10 bin TL acil nakit parası için evinizin depremden hasar görmüş olması gerekiyor. İster az hasarlı, ister orta hasarlı isterse de çok hasarlı olsun bu parayı alabiliyorsunuz. Evinizin depremden hasar almış olması yeterli. Bu ödemeler hasar tespiti yapılmış evler için yapılıyor. Sisteme kayıt edilen ve hasarlı olduğunu görülen evler için bu ödemeler yapılacak. Ödemeler Ziraat Bankası hesabınız bulunması halinde direkt hesabınıza eğer yoksa TC kimlik numaranıza yatırılmış olacak. Bankaya giderek bu ödemeleri alabileceksiniz. Ödemeler tek seferli ya da bir kez alım geçerliliği bulunuyor. Hane de bir kez bu ödemeleri alanları bir daha bu ödemeleri almaya hakkı olmayacaktır. Tek sefer 10 bin TL tarafınıza ödenecektir.